Сборная России обыграла Словению в матче отборочного турнира ЧМ-2022

Сборная России по футболу одержала победу над командой Словении со счётом 2:1 в матче отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.
Счёт на 26-й минуте открыл Артём Дзюба с подачи Далера Кузяева. На 35-й минуте Дзюба забил второй гол, а на 36-й минуте словенский футболист Йосип Иличич забил единственный ответный мяч.
Напомним, что 24 марта в первой встрече отбора против сборной Мальты российские футболисты одержали победу со счётом 3:1. Тогда обыграть мальтийцев помог воспитанник алтайского футбола Александр Соболев, ныне выступающий за московский "Спартак". Он появился на поле на 83-й минуте и спустя шесть минут установил окончательный счёт.
Комментарии
Словенцы ванговали 1:0 в свою пользу.
Дзюба опять оттянул конец сборной. Оба гола его. Второй так вообще его лично. Три словенца вокруг него бегали, ни один помешать не смог. Если он так весь отбор играть будет, пусть конец оттягивает, сколько хочет