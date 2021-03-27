Сборная России обыграла Словению в матче отборочного турнира ЧМ-2022

Сборная России по футболу одержала победу над командой Словении со счётом 2:1 в матче отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.

Счёт на 26-й минуте открыл Артём Дзюба с подачи Далера Кузяева. На 35-й минуте Дзюба забил второй гол, а на 36-й минуте словенский футболист Йосип Иличич забил единственный ответный мяч.

Напомним, что 24 марта в первой встрече отбора против сборной Мальты российские футболисты одержали победу со счётом 3:1. Тогда обыграть мальтийцев помог воспитанник алтайского футбола Александр Соболев, ныне выступающий за московский "Спартак". Он появился на поле на 83-й минуте и спустя шесть минут установил окончательный счёт.