Анастасия Волочкова рассказала о романе с Джимом Керри

Российская балерина Анастасия Волочкова вспомнила свой роман с голливудским актёром Джимом Керри. По её словам, у них действительно были близкие взаимоотношения.

Как рассказала артистка в передаче "Секрет на миллион" с Лерой Кудрявцевой, Волочкова и Керри до сих пор сохраняют дружеские отношения.

Напомним, 20 января этого года Анастасия Волочкова отметила свой 45-й день рождения. В праздничном интервью изданию "Стархит" балерина рассказала о своём самом запоминающемся сексе. По словам Волочковой, произошло это в частном самолёте с любимым человеком, с которым артистка прожила 3,5 года. "Это было незабываемо", – подчеркнула балерина.