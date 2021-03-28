Анастасия Волочкова рассказала о романе с Джимом Керри

Российская балерина Анастасия Волочкова вспомнила свой роман с голливудским актёром Джимом Керри. По её словам, у них действительно были близкие взаимоотношения.
Как рассказала артистка в передаче "Секрет на миллион" с Лерой Кудрявцевой, Волочкова и Керри до сих пор сохраняют дружеские отношения.
Напомним, 20 января этого года Анастасия Волочкова отметила свой 45-й день рождения. В праздничном интервью изданию "Стархит" балерина рассказала о своём самом запоминающемся сексе. По словам Волочковой, произошло это в частном самолёте с любимым человеком, с которым артистка прожила 3,5 года. "Это было незабываемо", – подчеркнула балерина.
Комментарии
амик- барнаульский спид-инфо
Не старовата тётушка для порева ?
Нет никакого принца, Тётушка! Обратитесь к доктору по поводу ваших иллюзий. ©
Походу кашолку климакс колбасит
Джим Керри то в курсе? Он поди просто поздоровался с ней...
Ох уж эти престарелые знаменитости)
Керри на эту мадам и смотреть не станет
Эт ж сколько он выпил ? )))
Ох уж эта безграмотность... сняли на ночь и роман - разные вещи.
Это который жопой говорить умеет ?! )))
Ужас, летящий на крыльях ночи.
Не джентельмены тут отписались, не джентельмены .
У тети кроме воспоминаний и фантазий ничего не осталось, пусть мечтает ...