Волочкова отметила юбилей и рассказала о самом запоминающемся сексе

Анастасия Волочкова 20 января отпраздновала 45-летие. В этот же день вышло небольшое интервью балерины изданию "СтарХит", в котором она ответила на вопрос об интимных отношениях.

"Самый запоминающийся секс был в частном самолете с любимым человеком, с которым мы прожили 3,5 года. Это было незабываемо", — призналась Волочкова.

Ранее amic.ru писал, что Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом из-за вспышки коронавируса селе Дивеево. За это балерину оштрафовали.

Тверской районный суд Москвы за нарушение правил поведения при угрозе возникновения ЧС назначил Волочковой наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.