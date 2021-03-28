Один человек погиб в ДТП с автобусом, который перевозил 45 детей

Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю / 25.мвд.рф

В Находке один человек погиб, ещё один пострадал в результате столкновения легкового автомобиля с автобусом, который перевозил 45 детей на соревнования. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю в воскресенье, 28 марта.

По предварительным данным полиции, 26-летний водитель Toyota Mark X не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с пассажирским автобусом. Известно, что у автомобилиста не было водительского удостоверения.

"На момент ДТП в салоне находились 45 несовершеннолетних в возрасте 7-16 лет и их сопровождающие. Дети направлялись на соревнования", – уточнили в пресс-службе ведомства.

В результате инцидента водитель легковушки погиб. Его пассажира, 23-летнего мужчину, госпитализировали с переломами ног. Дети при этом не пострадали. Причину ДТП устанавливают правоохранители.

Ранее в Новосибирской области произошло ДТП, в результате которого погибли двое взрослых и ребёнок. На автодороге Р-254 "Иртыш" Renault Sandero выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем КамАЗ с прицепом.