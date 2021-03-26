Двое взрослых и ребёнок погибли в ДТП под Новосибирском

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области / 54.мвд.рф

Три человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в Новосибирской области 26 марта, передаёт пресс-служба регионального ГУ МВД.

"В 04:40 в Каргатском районе на автодороге Р-254 "Иртыш" водитель 1983 г.р., управляя автомобилем Renault Sandero, следовал со стороны Новосибирска в направлении Омска и на 1278-м километре выехал на полосу для встречного движения, где столкнулся с автомобилем КамАЗ с прицепом", – рассказали в полиции.

Водитель и двое пассажиров легковушки, в том числе малолетний ребёнок, погибли на месте. Личности и возраст погибших пассажиров устанавливаются.

Правоохранители выясняют причины и обстоятельства происшествия.