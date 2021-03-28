В Алтайском крае затопило часть села

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Часть села Усть-Таловка Курьинского района тонет в связи с наступлением весны. О проблеме, с которой сельчане сталкиваются ежегодно, рассказал местный житель в паблике "Инцидент Барнаул".

"Ежегодно люди, живущие по адресам ул. Полевая, 24, 25, 26, сталкиваются с проблемой наводнения. Вода подходит не только к домам, но и заходит в строения", – поделился мужчина.

Он добавил, что из-за этого приходится ставить мебель на что-то повыше. Зашедшая в дом вода при этом "стоит на одном месте и не двигается".

Ранее жители Барнаула рассказали о вышедшей из берегов реке Пивоварке. По словам горожан, из-за ледяного затора уровень воды поднимается, заливая окружающее пространство, в том числе и территорию, на которой расположены близлежащие домовладения.