Доктор Мясников назвал главное достоинство украинской кухни

Главной ценностью украинской кухни является то, что в рацион жителей этой страны зачастую входит много овощей и фруктов, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, украинцу ничего не стоит съесть по килограмму того или другого между приёмами пищи. Именно поэтому из украинского рациона следует позаимствовать больше растительной пищи и отказаться от "плотных" и калорийных блюд, считает специалист.

При этом Мясников отметил, что некоторые украинские блюда подразумевают "не очень полезные вещи", в том числе большое количество жирной и мучной пищи, а также мяса.

Ранее Александр Мясников назвал бобовые идеальным продуктом питания. По его словам, в них нет никакого вреда, кроме метеоризма.