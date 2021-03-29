Врач опровергла главный миф о пользе молока

Нутрициолог Кристина Журавлёва объяснила, почему организм плохо усваивает кальций, содержащийся в молоке из магазина. Её слова приводит "Звезда".
"При пастеризации молока кальций превращается из органической формы в неорганическую. Органическую форму организм воспринимает нормально, она у него усваивается, а неорганическая – не усваивается", – рассказала эксперт, отметив, что с такой же проблемой сталкиваются и другие молочные продукты.
По словам Журавлёвой, при недостатке кальция следует есть петрушку, а также мак и кунжут.
Ранее врач-гастроэнтеролог Марат Зиннатуллин рассказал, какие продукты чаще всего приводят к отравлению. Как оказалось, отравиться можно любой едой или напитками, если они некачественные. Но особо осторожными следует быть с молочными продуктами.
Комментарии
кальций превращается из органической формы в неорганическую.
Это как? Был кальций с углеродом. А стал без углерода? Бгг...
Кристинке лучше петрушку взять и пойти щи фигачить.
Измышления очередной д..ы пихают везде (за денушку).
Нутрициология возникла на стыке нескольких наук, включая химию, биологию, гигиену питания. За рубежом нутрициология является специальностью, которую можно получить в вузах и колледжах. В России чаще всего нутрициологами становятся люди с медицинским или химико-биологическим образованием – после приобретения основной специальности они заканчивают ординатуру в области диетологии и нутрициологии. Однако получить образование в области нутрициологии могут люди и без медицинского образования, окончив курсы профессиональной переподготовки.
фу.. щи с петрушкой
Она путает кальций с его солями.
А что дуиает по этому поводу доктор Мясников? Напротив кружка молока. Вот думаю - пить или не пить...
выпей половину
И мел погрызи
А где вы видели натуральное молоко в магазинах? Там молоко из пальмового масла, в котором коровьего молока вообще нет. Фермы отсутствуют, коров нет, а молока завались с месячным сроком хранения..Вот оно и не усваивается организмом..
29.03.2021 08:48
Александр
Из ирреальности пишешь? Где ты видел молоко в пакетах с месячным сроком хранения?
29.03.2021 08:48
Александр
------------------------
Только вчера приехали с фермы из Бийского района. Подтверждаю - на ферме растут натуральные коровы, а не пальмы. Воочию видели!
нам все время врали) спасибо за правду)
Господи, тут уже ничего не исправить, жги!
"Молоко из пальмового масла"... "Органическая форма кальция"... господи, ограничь появление в интернете анэнцефалов с правом что-то комментировать!
29.03.2021 08:48
Александр
А где вы видели натуральное молоко в магазинах? Там молоко из пальмового масла, в котором коровьего молока вообще нет. Фермы отсутствуют, коров нет, а молока завались с месячным сроком хранения..Вот оно и не усваивается организмом..
--------------
Не покупайте молоко с месячным сроком хранения. Мы покупаем то, которое дольше 5 дней не хранится. Нормальное коровье молоко.