Врач опровергла главный миф о пользе молока

Нутрициолог Кристина Журавлёва объяснила, почему организм плохо усваивает кальций, содержащийся в молоке из магазина. Её слова приводит "Звезда".

"При пастеризации молока кальций превращается из органической формы в неорганическую. Органическую форму организм воспринимает нормально, она у него усваивается, а неорганическая – не усваивается", – рассказала эксперт, отметив, что с такой же проблемой сталкиваются и другие молочные продукты.

По словам Журавлёвой, при недостатке кальция следует есть петрушку, а также мак и кунжут.

Ранее врач-гастроэнтеролог Марат Зиннатуллин рассказал, какие продукты чаще всего приводят к отравлению. Как оказалось, отравиться можно любой едой или напитками, если они некачественные. Но особо осторожными следует быть с молочными продуктами.