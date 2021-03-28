"Белая армия" цапель прилетела в Алтайский край

Перелётные птицы постепенно возвращаются в Алтайский край, что ознаменует наступление весны.

Так, орнитолог Алексей Эбель на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" опубликовал фото вернувшихся в регион белых цапель. Их заметили в Угловском районе.

"Белая армия перегруппировала силы перед наступлением, – написал Эбель. – Завтра попрут, будет +5".

Двумя неделями ранее жители Алтайского края заметили одних из главных вестников наступления весны – грачей. Их сфотографировали в селе Заковряшино Крутихинского района.