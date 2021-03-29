Врач рассказала, как избежать развития рака толстой кишки

Большое количество жиров и недостаточное потребление клетчатки, кальция и фолиевой кислоты увеличивают шансы заболеть раком толстой кишки. Кроме того, риск столкнуться с этим недугом увеличивается с возрастом, рассказала врач-онколог и проктолог Елена Смирнова.

"Более чем в 90% случаев он встречается у пациентов старше 50 лет", – отметила специалист в разговоре с "Российской газетой", добавив, что порядка 15% случаев также передаются по наследству.

Чтобы избежать развития рака толстой кишки, Смирнова посоветовала регулярно обследоваться у проктолога по достижении сорокалетнего возраста.

Ранее врач Александр Мясников раскрыл главные причины появления онкологических заболеваний. По его словам, 40% случаев развития рака обусловлено курением, каждый пятый случай – неправильным питанием, ещё 20% – инфекционными заболеваниями.