Скончался завотделением омской больницы, где лечили Навального

26 марта ушёл из жизни заведующий отделением травматологии и ортопедии БСМП-1 заслуженный врач России Рустам Агишев. Ему было 63 года.

О кончине медика сообщили в медицинском учреждении, уточнив, что врач не сумел восстановиться после перенесённого инсульта.

"Это невосполнимая утрата для всего медицинского сообщества. Рустам Габбасович – настоящий фанат своего дела, он всегда останется для нас примером безграничной преданности профессии, милосердия и мудрости, – подчеркнул главврач медучреждения Евгений Осипов. – Он был талантливым врачом, ответственным руководителем, человеком с высокими душевными и этическими качествами. Для всего коллектива нашей больницы – это невосполнимая утрата".

Рустам Агишев проработал врачом почти 40 лет, 30 из которых трудился в больнице неотложной помощи. Прощание с ним пройдёт 30 марта 2021 года с 13 до 14 часов в ритуальном зале ГКБ-1 имени Кабанова.

Напомним, что 20 августа 2020 года оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелёта из Томска в Москву. После госпитализации в БСМП-1 оппозиционер впал в кому, а 22 августа его доставили на лечение в Германию, где он пришёл в себя только 7 сентября.

Позднее, исходя из результатов обследования, немцы заявили, что Навального отравили ядом группы "Новичок", однако российские медики исключили эту возможность.