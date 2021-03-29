Застройщик апарт-гостиницы в Барнауле избежал банкротства

Арбитражный суд Алтайского края утвердил мировое соглашение между ООО "Сентябрь" и его кредитором, требовавшим признать компанию банкротом, сообщает пресс-служба региональной инспекции строительного и жилищного надзора.

"В связи с тем, что сторонами достигнута договорённость о сроке погашения задолженности, производство по делу прекращено", – уточнили в ведомстве.

Напомним, ООО "Сентябрь" возводит апарт-комплекс SKY-M, где вместо квартир продавали нежилые гостиничные номера. Их приобрели 62 дольщика. За пять лет застройщик неоднократно переносил срок сдачи, но так и не смог завершить возведение восьмиэтажного здания.

Весной 2015 года строительная компания приступила к строительству гостиницы по адресу ул. Шумакова, 21. Через полгода, когда был готов первый этаж, собственник решил продать объект или найти соинвестора.

Однако предложений не поступило, поэтому владелец вместо отеля начал строить первый в Барнауле апарт-комплекс, продавая жителям города номера в нём как квартиры. Менять категорию здания и переводить его в многоквартирный дом собственник не стал, и по документам оно так и осталось гостиницей.

В апарт-комплексе барнаульцам предлагали купить одно- и двухкомнатные студии от 15 до 54 квадратных метров, а также двухуровневые апартаменты. Правда, все помещения считались магазинами, офисами и даже буфетом, то есть они не относились к категории жилых.

Застройщик неоднократно переносил сроки сдачи объекта. В ходе недавней рабочей встречи ООО "Сентябрь" заверило представителей инспекции, что работы должны завершить в октябре 2021 года.