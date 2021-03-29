ФНС планирует ужесточить контроль за кассовой техникой на рынках

ФНС и Министерство финансов планируют ужесточить правила применения контрольно-кассовой техники на розничных рынках. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.
"Практика осуществления государственного контроля за деятельностью на рынках показывает незаинтересованность, а зачастую и сопротивление, как арендаторов, так и управляющих рынками компаний процессу легализации рыночной торговли", – приводит издание выдержки из материалов заседания госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.
По данным РБК, ведомства планируют уменьшить перечень случаев, когда на рынке может применяться ККТ, а также обязать арендаторов подтверждать наличие такой техники.
Ранее стало известно, что Минпромторг выступает против введения госрегулирования цен на продукты. Замглавы ведомства Виктор Евтухов заявил, что соглашения о стабилизации цен, которые были заключены в конце прошлого года, себя оправдали.
Комментарии
А что у нас рассчитываются на рынках в швейцарских франках?
Заели уже, скоро на рынках не кому будет работать. С чипами этими уже торговать одеждой безсмысленно.
Будем на сланцы копить, если торгует юр.лицо оно и так платит налоги. А заработки там минимальные, часто продавца себе не могут позволить. И с этого бизнеса хотят получать ещё больше
Все делается в угоду крупному бизнесу, останется пара тройка предприятий много станочников, и их проще контролировать. А вот получится или нет, историю забыли!
рынки в России сейчас это государство в государстве со своими законами и порядками. давно пора там надо правопорядок навести
Декларируют поддержку малого бизнеса, а на самом деле уничтожают его. Кассовая техника для мелкого предпринимателя-удавка, за сам аппарат-заплати, за ФН-еще больше заплати, да еще периодически менять надо, за обслуживание ОФД - заплати, за техобслуживание - заплати, да еще за эквайринг. Все это как дополнительные налоги. Подумали бы, куда эти все предприниматели пойдут без этой работы, разве что таксистами по нашим нечищенным дворам машины гробить.
Работая на енвд, мне было фиолетово на подтверждающие расходы документы. А теперь, после перехода на усн 15% напрягает, что газелисты не дают документов. Мало того, что у нас в разы увеличилась налоговая нагрузка, так и за газелистов теперь приходится платить налог. Как-то несладко. Напишите, кто как выходит из положения. Услугами грузового транспорта пользуемся ежедневно. По сути за квартал на 12- 15 тысяч придется платить лишних налогов, если водители не дают документов, подтверждающих расходы. Они даже как самозанятые не хотят легализовываться.
С 2021 года появилась патентная система налогообложения .Заплатил за патент и даже декларацию подавать не надо .Для чего нужен кассовый аппарат?