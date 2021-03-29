ФНС планирует ужесточить контроль за кассовой техникой на рынках

ФНС и Министерство финансов планируют ужесточить правила применения контрольно-кассовой техники на розничных рынках. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.

"Практика осуществления государственного контроля за деятельностью на рынках показывает незаинтересованность, а зачастую и сопротивление, как арендаторов, так и управляющих рынками компаний процессу легализации рыночной торговли", – приводит издание выдержки из материалов заседания госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

По данным РБК, ведомства планируют уменьшить перечень случаев, когда на рынке может применяться ККТ, а также обязать арендаторов подтверждать наличие такой техники.

Ранее стало известно, что Минпромторг выступает против введения госрегулирования цен на продукты. Замглавы ведомства Виктор Евтухов заявил, что соглашения о стабилизации цен, которые были заключены в конце прошлого года, себя оправдали.