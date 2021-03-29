В России создадут базу цифровых профилей мигрантов

В России создадут Единую цифровую платформу учёта иностранных граждан. Она будет включать в себя цифровые профили мигрантов.

Наличие подобного сервиса позволит приезжим получать госуслуги в электронном виде и пользоваться электронными сервисами.

"Планом мероприятий по реализации в 2020-2022 годах Концепции государственной миграционной политики предусмотрены работы по созданию информационной структуры, в том числе включающей единую информационную платформу, содержащую данные об иностранном гражданине с возможностью хранения цифрового профиля", – рассказали агентству ТАСС в МВД.

Работы по созданию информационной структуры МВД проводит совместно с Минцифры.

Ранее сообщалось, что число трудовых мигрантов в России будет сокращаться из-за низкого экономического роста. По словам доцента финансового университета при правительстве Олега Комолова, нежелание иностранцев работать связано с "пикирующим падением рубля".