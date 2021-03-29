Минтруд смягчил требования для получения пособия на детей от 3 до 7 лет

Минтруд смягчил имущественные требования к россиянам, которые претендуют на получение пособий на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Теперь органы соцзащиты не будут учитывать при назначении пособия доли в квартире, которые составляют одну треть и менее, а также земельные участки в сельской местности площадью до одного гектара.
Как пишут "Известия", с 1 апреля процедура назначения пособий на детей от 3 до 7 лет малообеспеченным семьям становится более адресной, а правила позволят отделить истинно нуждающихся соотечественников от тех, кто только формально попадает в категорию бедных.
Напомним, согласно новым правилам, размер пособия зависит от доходов семьи и может достигать 50, 75 и 100% от регионального прожиточного минимума на ребёнка. В среднем по стране эти суммы составляют 5,6 тыс., 8,4 тыс. и 11,3 тыс. рублей. У семей будут проверять доходы за последние 12 месяцев, предшествующие четырём календарным месяцам, которые предшествуют назначению пособия.
Комментарии
Даже на детях пытаются что-нибудь урезать
Родителям просто работать надо.
Дети 7 лет, ничем не отличаются от детей 10лет! Дошкольники находятся в садах под присмотром, а дети начальной школы предоставлены сами себе! Если уж платить то всем детям хотя бы до 14лет. А лентяи всегда были, есть и будут - и почему мы их должны содержать???
Если уж платить то всем детям хотя бы до 14лет. А лентяи всегда были, есть и будут - и почему мы их должны содержать???
в свете пиара 4-х дневной рабочей недели пора вспомнить и об лентяях, тем более что опыт уже был )))
"В России закон 1 июня 1882 г. устанавливал запрет на работу детей до 12 лет, для детей 12-15 лет ограничивал время работы 8 часами в день (притом не более 4 часов без перерыва) и запрещал ночную (от 9 часов вечера до 5 часов утра) и воскресную работу, а также запрещал применение детского труда во вредных производствах.
Владельцы предприятий должны были «предоставлять возможность» детям, не имевшим свидетельства об окончании по меньшей мере одноклассного народного училища или приравниваемого к нему учебного заведения, посещать школы не менее 3 часов в день или 18 часов неделю " (c)
у знакомых ип, 3к квартира в новом доме без ипотеки, 2 внедорожника новых, денег куча, получают детские до 7 лет и субсидию на коммуналку, а мы работаем в бюждетной сфере, зп до 30 тыс, 1 к квартира, на выплаты не проходим
Моей дочери 15 лет. Рельеф, вокал, гитара. Выходной только воскресенье и понедельник. Школа с двумя языками. ОГЭ в том году. Мы с женой потеряли работу. Год назад. Полгода платили мизерное пособие на бирже труда. Нам под 50 лет. У обоих и стаж есть и высшее образование и никому не нужны такие старые. Здоровья уже нет работать на рабочих специальностях. Отдали с молодости свое здоровье этому государству так как работали в молодости сначала рабочими, а потом выучились. На что должна жить наша дочь? Где помощь государства? Или ей в этом году бросать школу и искать неквалифицированную работу, чтобы содержать нас? А ведь она на отлично старается учится.