Минтруд смягчил требования для получения пособия на детей от 3 до 7 лет

Минтруд смягчил имущественные требования к россиянам, которые претендуют на получение пособий на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Теперь органы соцзащиты не будут учитывать при назначении пособия доли в квартире, которые составляют одну треть и менее, а также земельные участки в сельской местности площадью до одного гектара.

Как пишут "Известия", с 1 апреля процедура назначения пособий на детей от 3 до 7 лет малообеспеченным семьям становится более адресной, а правила позволят отделить истинно нуждающихся соотечественников от тех, кто только формально попадает в категорию бедных.

Напомним, согласно новым правилам, размер пособия зависит от доходов семьи и может достигать 50, 75 и 100% от регионального прожиточного минимума на ребёнка. В среднем по стране эти суммы составляют 5,6 тыс., 8,4 тыс. и 11,3 тыс. рублей. У семей будут проверять доходы за последние 12 месяцев, предшествующие четырём календарным месяцам, которые предшествуют назначению пособия.