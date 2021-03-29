Курский врач жестоко убил молодую медсестру

В Курской области врача-реаниматолога задержали по подозрению в убийстве 21-летней медсестры. В СК рассказали, что инцидент произошёл в Фатежской центральной районной больнице.

Следователи полагают, что мужчина испытывал личную неприязнь к коллеге, из-за чего избил её и задушил. Смерть девушки наступила от асфиксии.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство")" <…> Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", – пишет ТАСС со ссылкой на представителей ведомства.

Ранее сообщалось, что следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 24-летнего жителя Кулундинского района Алтайского края, которого обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшим по неосторожности смерть незнакомца. Конфликт, который перерос в драку, произошёл во время застолья в кафе.