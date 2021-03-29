Барнаульская пенсионерка отдала лжеполицейским более 4 млн рублей

88-летняя жительница Барнаула обратилась в полицию и рассказала, что неизвестные обманули её. Доверчивая горожанка отдала мошенникам 4 260 000 рублей.

В ходе следствия установлено, что злоумышленник позвонил пенсионерке и представился сотрудником полиции. У женщины дома хранилась крупная сумма денег и, вероятно, она сама рассказала об этом мошенникам. Пенсионерка не поняла, что разговаривает с аферистами и несколько дней подряд переводила им деньги.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации "Мошенничество, совершённое в особо крупном размере", – рассказали в МВД.

Ранее от действий лжеполицейских пострадала ещё одна барнаульская пенсионерка. Она перевела мошенникам 120 тысяч рублей.