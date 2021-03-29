Барнаульская пенсионерка отдала лжеполицейским более 4 млн рублей

88-летняя жительница Барнаула обратилась в полицию и рассказала, что неизвестные обманули её. Доверчивая горожанка отдала мошенникам 4 260 000 рублей.
В ходе следствия установлено, что злоумышленник позвонил пенсионерке и представился сотрудником полиции. У женщины дома хранилась крупная сумма денег и, вероятно, она сама рассказала об этом мошенникам. Пенсионерка не поняла, что разговаривает с аферистами и несколько дней подряд переводила им деньги.
"По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации "Мошенничество, совершённое в особо крупном размере", – рассказали в МВД.
Ранее от действий лжеполицейских пострадала ещё одна барнаульская пенсионерка. Она перевела мошенникам 120 тысяч рублей.
Комментарии
Из рассказа не понятно настоящие полицаи были или нет
Откуда ?
откуда у пенсионерки столько денег?
Ну 88 лет, что вы хотите? Копила 33 года, ничего не покупала, во всем себе отказывала. Советский менталитет такой - всё на черный день. Жить настоящим они не привыкли, то война, то 90е.... Это молодежь вся в долгах им терять нечего.
Куда родственники смотрят, не интересуются стариками совсем?
30.03.2021 08:21
Гость
Чушь не городи. В 90-е накопить что-то было нереально.
Пенсионерка, похоже, накопила столько денег по той же, или аналогичной схеме. Либо пенсионерка МВД. Вор у вора дубинку украл....
08:21, если у тебя головка бестолковая, то это навсегда. Я написала, что старшее поколение пережило страшные годы войны, 90е годы, поэтому боятся остаться без денег, вот и копят изо всех сил, отказывая себе во всем.