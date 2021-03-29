Мошенник представился полицейским и выманил у алтайской пенсионерки 120 тысяч рублей

60-летняя жительница Барнаула обратилась в полицию и рассказала о том, что стала жертвой мошенников. Подробности случившегося рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. Он убедил пенсионерку перевести деньги со счёта через банкомат, чтобы сохранить их. Горожанка не заподозрила обман и отправила аферисту 120 тысяч рублей.

"Однако на этом злоумышленники не остановились и начали убеждать мужа заявительницы снять все деньги и также перевести на указанный номер. В этот момент пенсионерка поняла, что, скорее всего, стала жертвой мошенников и обратилась в полицию", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Барнауле активизировались мошенники, которые представляются заместителем главы городской администрации и приглашают горожан на встречу руководителей танцевальных организаций по случаю проведения конкурса.