Рубцовчанин пожаловался Виктору Томенко на качество городских дорог

Житель Рубцовска записал обращение к губернатору Алтайского края Виктору Томенко с просьбой обратить внимание на плохое состояние дорог в городе. Видеозапись сделана на фоне центральной улицы Комсомольской, полотно которой полностью "усеяно" ямами.

"Знакомы ли вы с мэром города Рубцовска, Фельдманом Дмитрием Савельевичем? Знакомы ли вы лично и куда уходят деньги, выделяемые на бюджет города?" – спрашивает мужчина в ролике, опубликованном в сообществе Barnaul 22.

Рубцовчанин отметил, что видеозапись сделана 27 марта, из-за погодных условий качество асфальта впоследствии станет еще хуже. "И ведь это не будет никогда ремонтироваться", – уверен мужчина, отметив, что такая ситуация не только на Комсомольской, но и на остальных улицах города.

Напомним, что 26 марта рубцовские депутаты приняли отчёт главы города Дмитрия Фельдмана о проделанной работе за 2020 год. Мэр упомянул о росте безработицы на 1% и о задолженности перед работниками транспортного предприятия, а парламентарии напомнили о так и не решённой проблеме с противотуберкулёзным диспансером и плохом качестве благоустройства.