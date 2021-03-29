Рубцовчанин пожаловался Виктору Томенко на качество городских дорог

Житель Рубцовска записал обращение к губернатору Алтайского края Виктору Томенко с просьбой обратить внимание на плохое состояние дорог в городе. Видеозапись сделана на фоне центральной улицы Комсомольской, полотно которой полностью "усеяно" ямами.
"Знакомы ли вы с мэром города Рубцовска, Фельдманом Дмитрием Савельевичем? Знакомы ли вы лично и куда уходят деньги, выделяемые на бюджет города?" – спрашивает мужчина в ролике, опубликованном в сообществе Barnaul 22.
Рубцовчанин отметил, что видеозапись сделана 27 марта, из-за погодных условий качество асфальта впоследствии станет еще хуже. "И ведь это не будет никогда ремонтироваться", – уверен мужчина, отметив, что такая ситуация не только на Комсомольской, но и на остальных улицах города.
Напомним, что 26 марта рубцовские депутаты приняли отчёт главы города Дмитрия Фельдмана о проделанной работе за 2020 год. Мэр упомянул о росте безработицы на 1% и о задолженности перед работниками транспортного предприятия, а парламентарии напомнили о так и не решённой проблеме с противотуберкулёзным диспансером и плохом качестве благоустройства.
Комментарии
очевидно, Рубцовск - убыточный. а у края курс (успешный) на профицитность бюджета.
а вообще летом в Рубцовске были идеальные дороги (наконец-то), ну кроме отдельных участков. каждый год что ли требуется ремонт?
17:37 гiсть
вы в каком то другом рубцовске были. Ни 1 въезда нет в город, чтобы не было убитой дороги. В центре тоже самое.
Знакомая психолог сказала мне, что приняь отчет Фельдмана да еще поставить оценку"удовлетворительно" могли только неадекватные депутаты.
Автор. Выражаю тебе своё уважение. Но это обращение похоже , как если бы ты пришел к герою фильма "Место встречи изменить нельзя" Горбатому и пожаловался на Промокашку, что он тебя ограбил. ИМХО
Да, честно скажу, после выборов нового губернатора так хотелось надеяться на лучшее... Он даже хотел снять скользкого товарища Фельдмана, но увы и отнюдь... Кто крышует Завельича??? Он сидит в своем кресле железобетонно..
Как куда? А депутатам нада платить, нада! А их детей и внуков нада садержать, нада! А администрацию, а автомобили администрации, нада содержать, нада! А где столько денег взять?
Вы, господа, рубцовчяне, бичане и другие малочисленные народы края, оченью не забудьте про то, какие у вас дороги и кого стоит за это отблагадарить. А то к сентябрю память у всех отшибает полностью.
Уважаемый Губернатор, прогуляйтесь в вечернее время по пер. Ядринцева, от Партизанской до Папанинцев. Дорогу необходимо расширять, делать освещение, строить тротуары.
29.03.2021 22:37
Татьяна
Весной лучше бы ходил по тропинке, чем по обледеневшим почищенным тротуарам. У нас почистили трактором до льда. Весь дом уже перепадал и песок не помогает.
Уважаемый губернатор! Помогите навести порядок с дорогами в Новоалтайском городском округе, район Чесноковка. Никах уже сил нет. Советский асфальт ни разу не ромонтировался по нормам. Дорожники засыбают ямы землей со шлаком перед очередными выборми и весь ремонт до первого дождя. Сейчас у нас не дороги а водные просторы со скрытыми под водой ямами. Это настоящее издевательство.