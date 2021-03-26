Рубцовские депутаты остались довольны отчетом мэра

Рубцовских депутатов удовлетворил отчет главы города Дмитрия Фельдмана о проделанной работе за 2020 год. Соответствующее заседание прошло в пятницу, 26 марта, пишет "Политсиб.ру".

Во время сессии Фельдман озвучил успехи, которые удалось достичь в ушедшем году. Тем не менее градоначальник признал, что из-за пандемии 2020-й оказался непростым, а также отметил, что "несмотря на работу администрации, финансово-экономические возможности не позволили решить все вопросы".

Из проблем, в частности, мэр упомянул про рост безработицы на 1% и о задолженности перед работниками транспортного предприятия. Депутаты же напомнили про так и не решенную проблему с противотуберкулезным диспансером и про плохое качество благоустройства.

В результате за отчет Фельдмана проголосовали 16 народных избранников, пятеро были против, а двое — воздержались. При этом из 28 депутатов горсовета на заседание пришли не все.

Ранее в Алтайском крае определили перечень территорий, которые будут благоустраивать в 2021 году по нацпроекту "Жилье и городская среда". Помимо прочего, в него вошли 15 дворов из Рубцовска.