Тела двух новорождённых детей нашли на свалке в Волгограде

Двух мёртвых новорождённых детей нашли во время сортировки на мусороперерабатывающем заводе в Волгограде. СК начал проверку по данному факту.

Следователи, которые прибыли на место, провели осмотр места происшествия. Экспертиза показала, что на момент рождения дети уже были мертвы.

Также установлена личность матери. 37-летняя женщина до последнего списывала все свои симптомы на болезнь, а когда поняла, что беременна, решила не обращаться к врачам.

"Роды прошли 25 марта 2021 года по месту жительства, оба плода после рождения признаков жизни не подавали, в связи с чем мать завернула их в мешок и выкинула", – рассказали следователи.

Ранее сообщалось, что тело шестилетнего мальчика с множественными ранениями нашли вечером 19 марта в одном из домов в посёлке Кудряшовском Новосибирской области. По подозрению в убийстве задержаны мать и отчим ребёнка.