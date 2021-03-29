Чуть более 8,7 тыс. новых случаев COVID-19 выявили в России

8711 новых случаев COVID-19 лабораторно подтвердили в России за последние сутки. Как сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с коронавирусом, общее число инфицированных достигло 4 528 543.

Лидерство по суточному приросту удерживает Москва (+1612), второе место занимает Санкт-Петербург (+697), третье – Московская область (+595). Алтайский край с 103 новыми зараженными находится на 18-й строчке рейтинга.

Из больниц выписали ещё 7280 пациентов, всего выздоровели 4 146 408 жителей страны.

С подтвержденным коронавирусом умерли ещё 293 больных, общее число летальных исходов за всё время пандемии достигло 98 033.