Девять человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

Девять пациентов, которые болели COVID-19, умерли в Алтайском крае за минувшие сутки. Об этом сообщает региональный оперштаб по ситуации с коронавирусом. Общее количество летальных исходов в крае выросло до 2672.

За сутки в лабораториях подтвердили ещё 103 случая заражения ковидом. Общее число заболевших в крае с начала эпидемии достигло 46 938 человек. Выздоровели 41 946 человек (+71 за сутки).

Новые случаи заболевания распределились так: Барнаул – 25, Бийск и Рубцовск – по 13 заболевших, Яровое и Калманский район – по 5 заболевших, Новоалтайск – 4, Славгород, Алейск, Павловский, Первомайский, Шипуновский районы – по 3 заболевших, Камень-на-Оби, Мамонтовский, Тальменский районы – по 2 заболевших, Заринск, Алейский, Бийский, Егорьевский, Завьяловский, Зональный, Ключевский, Косихинский, Михайловский, Новичихинский, Поспелихинский, Родинский, Романовский, Рубцовский, Топчихинский, Усть-Калманский, Усть-Пристанский районы – по одному заболевшему.

В настоящее время в тяжёлом состоянии находятся 286 пациентов, из них 92 подключены к аппаратам ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 495 коек.