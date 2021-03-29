Подъезд жилого дома затопило в центре Барнаула. Фото

Фото: пресс-центр администрации Барнаула

Подъезд жилого дома по проспекту Строителей, 6, затопило в Барнауле днём, 29 марта. Об этом сообщает пресс-центр мэрии.

На место инцидента прибыл начальник управления коммунального хозяйства администрации Железнодорожного района Максим Старожилов. Силами управляющей компании "Интер" выполнены работы по отводу воды.

Напомним, ранее жильцы многоквартирного дома на Ленина, 26, в Барнауле пожаловались в городской комитет ЖКХ и Госинспекцию на несвоевременную уборку снега с крыши и, как следствие, "потоп" с потолка. По словам людей, у здания деревянные перекрытия и каркас крыши, и всё это от постоянной протечки гниёт.