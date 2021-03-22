Жильцы дома в центре Барнаула пожаловались на протекающую крышу

Жильцы подъезда № 3 многоквартирного дома на Ленина, 26, в Барнауле пожаловались в городской комитет ЖКХ и в Госинспекцию на несвоевременную уборку снега с крыши и, как следствие, "потоп" с потолка. Копия обращения есть в распоряжении редакции amic.ru.

Дом имеет форму буквы "П", его части расположены на проспекте Ленина, улицах Анатолия и Интернациональной. По словам жильцов, управляющая компания "Паритет" минувшей зимой только однажды убирала снег с крыши и лишь с части дома, которая выходит на проспект. Кроме того, подчёркивают местные жители, сама кровля находится в аварийном состоянии. При этом капремонт крыши был запланирован на 2018 год, однако его, по непонятным для жильцов причинам, перенесли на 2025 год.

В результате как только снег начинает таять, в квартиры и подъезд "приходит потоп".

"Самое страшное то, что наш дом старый, ещё сталинской постройки. У него деревянные перекрытия и каркас крыши. Всё это от постоянной протечки гниёт! Концы балок, держащие крышу, превратились в труху. Мы живём, как под дамокловым мечом, потому что балки могут не выдержать нагрузку и обвалиться", – сказано в обращении.

Ранее один из жителей Барнаула "загрустил" из-за плачевного состояния фасадов в центре Барнаула. Горожанин сфотографировал отваливающуюся штукатурку дома на площади Октября.