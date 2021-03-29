Пассажиры экстренно севшего в Краснодаре самолёта опубликовали видео из салона

Boeing 737 из Москвы с неисправными закрылками совершил аварийную посадку в Краснодаре. Несмотря на то, что посадка прошла успешно, пассажиры готовились к жёсткому приземлению.

Один из пассажиров опубликовал в социальных сетях ролик, в котором видно, как стюардессы диктуют людям правила на случай жёсткой посадки. На записи видно, что люди чётко следуют указаниям, паники практически не было.

"Про себя всё время долгого ожидания посадки я думала только о детях. Молилась, чтобы всё было хорошо. Дозвонилась мужу и сказала: "Береги детей, я вас очень люблю!" – рассказала одна из пассажирок "Комсомольской правде".

Самолёт успешно сел. Для пассажиров организуют дополнительный рейс.

Ранее сообщалось, что лайнер авиакомпании S7, вылетевший ночью 16 марта из Новосибирска в Иркутск, вернулся в Толмачёво. Во время рейса у самолёта сработал датчик отказа одного из двигателей. Экипаж принял решение об экстренной посадке.