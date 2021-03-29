Капремонт на теплосетях в Барнауле начался на полтора месяца раньше срока

26 марта специалисты СГК начали капремонт первого в 2021 году участка теплосетей. На улице Малахова меняют 190 метров трубопровода, рассказали в пресс-службе компании.

Рабочие приступили к ремонту на полтора месяца раньше обычного. Традиционно работы ведут после окончания отопительного сезона, в мае, но этой весной на участках, где не требуется отключение теплосетей, ремонт начался раньше.

На 95-метровом участке по улице Малахова, 157г, приступили к замене 190 м магистрального трубопровода. С одной стороны участка отремонтируют тепловую камеру, с другой – проведут стыковку к новой трубе, установленной в 2019 году.

Реконструкция будет проходить на участке между улицами Малахова и малой Малахова. На первых этапах ограничивать движение не будут, но позднее могут возникнуть сложности.

Ранее в СГК рассказали, что причиной позеленения реки Пивоварки в Барнауле стало попадание в воду красителя, который ранее добавили в теплоноситель энергетики. Сейчас специалисты ищут место утечки.