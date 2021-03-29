Капремонт на теплосетях в Барнауле начался на полтора месяца раньше срока

26 марта специалисты СГК начали капремонт первого в 2021 году участка теплосетей. На улице Малахова меняют 190 метров трубопровода, рассказали в пресс-службе компании.
Рабочие приступили к ремонту на полтора месяца раньше обычного. Традиционно работы ведут после окончания отопительного сезона, в мае, но этой весной на участках, где не требуется отключение теплосетей, ремонт начался раньше.
На 95-метровом участке по улице Малахова, 157г, приступили к замене 190 м магистрального трубопровода. С одной стороны участка отремонтируют тепловую камеру, с другой – проведут стыковку к новой трубе, установленной в 2019 году.
Реконструкция будет проходить на участке между улицами Малахова и малой Малахова. На первых этапах ограничивать движение не будут, но позднее могут возникнуть сложности.
Ранее в СГК рассказали, что причиной позеленения реки Пивоварки в Барнауле стало попадание в воду красителя, который ранее добавили в теплоноситель энергетики. Сейчас специалисты ищут место утечки.
Комментарии
Забыли дописать, что закончатся на три месяца позже после положенного срока. Все равно половина лета люди будут без горячей воды.
29.03.2021 18:01
- гость -
Лето не весна.Как у нас все время отключали в начале мая контур ТЭЦ-3 в самый бр-р!Лишь в прошлом году из-за ковида отключали в июле, и я вам скажу мы перенесли это отключение легко.Жаль только, что на три недели.Но может и в этом году снова летом отключат, и не более бы 14 дней?Тогда бы никто никого не материл!)
Больше ремонтов сейчас - меньше проблем потом. Хорошо же
>>Все равно половина лета люди будут без горячей воды.
Система у нас такая, что приходится летом воду отключать на время ремонтов, тут уж что досталось, с тем и живем.
30.03.2021 12:54
Джерри, летом воду отключают в центре, а у нас на выселках, в спальнике, воду отключают ранней весной, вместе с отоплением.Что досталось, наплевательское отношение к очень большой части населения?Почему нельзя закольцевать город, как хотели те же сетевики лет цать назад?Или хотя бы отключать в июле, как было в прошлом году.Почему нельзя???