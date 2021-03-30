Неизвестные сообщили о минировании нескольких школ в Барнауле

Сообщения о минировании массово поступают в школы Барнаула. По словам родителей учеников, из-за этого отменили занятия в нескольких образовательных учреждениях, в частности в школах № 37, 42, 69, 81, 98 и 103.

Источники amic.ru в городской администрации и правоохранительных органах подтвердили информацию.

"Известно, что письма с сообщениями о минировании пришли на электронную почту образовательных организаций, – уточнил один из инсайдеров. – Родителей предупредили о том, что занятия до проверки отменены".

В пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю от комментариев воздержались.

Напомним, 21 февраля в Барнауле также поступили массовые сообщения о минировании. Письма пришли в учебные заведения № 53, 60, 63, 64, 68, 75, 76, 94, 102, 103 и 107. Взрывных устройств не обнаружили.