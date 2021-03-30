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Новости

Неизвестные сообщили о минировании нескольких школ в Барнауле

, ИА "Амител"
Правоохранители проверяют информацию
Фото: livejournal.com

Фото: livejournal.com

Сообщения о минировании массово поступают в школы Барнаула. По словам родителей учеников, из-за этого отменили занятия в нескольких образовательных учреждениях, в частности в школах № 37, 42, 69, 81, 98 и 103.

Источники amic.ru в городской администрации и правоохранительных органах подтвердили информацию.

"Известно, что письма с сообщениями о минировании пришли на электронную почту образовательных организаций, – уточнил один из инсайдеров. – Родителей предупредили о том, что занятия до проверки отменены".

В пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю от комментариев воздержались.

Напомним, 21 февраля в Барнауле также поступили массовые сообщения о минировании. Письма пришли в учебные заведения № 53, 60, 63, 64, 68, 75, 76, 94, 102, 103 и 107. Взрывных устройств не обнаружили.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

30.03.2021 09:06
- гость -

Опять кастрюлеголовые из Украины о себе напомнили..

30.03.2021 09:12
- гость -

Львов не спит.

30.03.2021 09:18
- гость -

Это называется: враг усыпляет нашу бдительность.
Получается что очередной целью могут стать нашим дети в школах, и именно в тот момент когда уже всем это будет казаться неправдой

30.03.2021 09:57
- гость -

как можно отменить занятия в каникулы? в 42 каникулы сейчас

30.03.2021 10:02
- гость -

у всех НЕ каникулы

30.03.2021 10:06
- гость -

Когда наконец доблестные правоохранители выявят этих "неизвестных"?! Это так невозможно?! А как же тогда местная братва уже знает кто это?!

30.03.2021 10:17
гость

По моему почти всегда проверка показывает, что письма приходят из Украины и Германии, только это не факт. А если и факт, кому что можно предъявить на Украине?

30.03.2021 10:22
- гость -

нафиг мы не сдались украине

30.03.2021 10:26
Гость

Хохлы беснуются

30.03.2021 10:38
гость

У них в законе написано, что Россия враг и они с ней войну ведут

30.03.2021 10:44
гость

Если сделать против этого ничего нельзя, то хорошо еще, что письма редко присылают. Могли бы каждый день занятия срывать

30.03.2021 10:45
гость

Так то у нас есть специалисты, которые у Клинтон почту вскрыли

30.03.2021 11:09
Хохлы

"Могли бы каждый день занятия срывать"
----
Очень много школ в России. Не успеваем рассылать письма.
А ещё мы у вас в подъездах гадим, и пенсионный возраст вам подняли тоже мы... и часовню тоже мы развалили.

30.03.2021 11:35
Хохлам

Очень много школ в России. Не успеваем рассылать письма.
А ещё мы у вас в подъездах гадим, и пенсионный возраст вам подняли тоже мы... и часовню тоже мы развалили

Так и мы у вас тоже. И госпереворот у вас провели, и Пороха вам выбрали,потом на комика смешного поменяли, и Саакашвили у вас по крышам гоняли, в подъездах гадим и землю американцам продаем, и коррупцию у вас развели, и работы нет и пенсия маленькая, все мы подсуетились. Только в школы письма не шлем, стремно как то

30.03.2021 11:38
гость

Очень много школ в России. Не успеваем рассылать письма

Как вы тогда с нами воюете

30.03.2021 11:43
- гость -

Давно слышал такой анекдот, ни чего с тех пор не изменилось:
У хохла спрашивают - дать тебе яблоко что сделаешь?
Съем!
А два?
Съем.
А десять?
Тоже съем!
Ну а если вагон яблок!?
СЪЕМ!!
Вагон!?!
Ну тогда понадкусываю...

30.03.2021 11:55
Хохлы

"Как вы тогда с нами воюете"
----
Вот так и воюем... ума хватает только в школы письма слать. На госдуму или администрацию президента ума уже не хватает.

30.03.2021 13:30
гость

массовая рассылка писем о "минированиях" в Алтайском крае шла из Европы

При Сталине европейского минера могли ледорубом зарубить

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