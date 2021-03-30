Неизвестные сообщили о минировании нескольких школ в Барнауле

Сообщения о минировании массово поступают в школы Барнаула. По словам родителей учеников, из-за этого отменили занятия в нескольких образовательных учреждениях, в частности в школах № 37, 42, 69, 81, 98 и 103.
Источники amic.ru в городской администрации и правоохранительных органах подтвердили информацию.
"Известно, что письма с сообщениями о минировании пришли на электронную почту образовательных организаций, – уточнил один из инсайдеров. – Родителей предупредили о том, что занятия до проверки отменены".
В пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю от комментариев воздержались.
Напомним, 21 февраля в Барнауле также поступили массовые сообщения о минировании. Письма пришли в учебные заведения № 53, 60, 63, 64, 68, 75, 76, 94, 102, 103 и 107. Взрывных устройств не обнаружили.
Комментарии
Опять кастрюлеголовые из Украины о себе напомнили..
Львов не спит.
Это называется: враг усыпляет нашу бдительность.
Получается что очередной целью могут стать нашим дети в школах, и именно в тот момент когда уже всем это будет казаться неправдой
как можно отменить занятия в каникулы? в 42 каникулы сейчас
у всех НЕ каникулы
Когда наконец доблестные правоохранители выявят этих "неизвестных"?! Это так невозможно?! А как же тогда местная братва уже знает кто это?!
По моему почти всегда проверка показывает, что письма приходят из Украины и Германии, только это не факт. А если и факт, кому что можно предъявить на Украине?
нафиг мы не сдались украине
Хохлы беснуются
У них в законе написано, что Россия враг и они с ней войну ведут
Если сделать против этого ничего нельзя, то хорошо еще, что письма редко присылают. Могли бы каждый день занятия срывать
Так то у нас есть специалисты, которые у Клинтон почту вскрыли
"Могли бы каждый день занятия срывать"
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Очень много школ в России. Не успеваем рассылать письма.
А ещё мы у вас в подъездах гадим, и пенсионный возраст вам подняли тоже мы... и часовню тоже мы развалили.
Очень много школ в России. Не успеваем рассылать письма.
А ещё мы у вас в подъездах гадим, и пенсионный возраст вам подняли тоже мы... и часовню тоже мы развалили
Так и мы у вас тоже. И госпереворот у вас провели, и Пороха вам выбрали,потом на комика смешного поменяли, и Саакашвили у вас по крышам гоняли, в подъездах гадим и землю американцам продаем, и коррупцию у вас развели, и работы нет и пенсия маленькая, все мы подсуетились. Только в школы письма не шлем, стремно как то
Очень много школ в России. Не успеваем рассылать письма
Как вы тогда с нами воюете
Давно слышал такой анекдот, ни чего с тех пор не изменилось:
У хохла спрашивают - дать тебе яблоко что сделаешь?
Съем!
А два?
Съем.
А десять?
Тоже съем!
Ну а если вагон яблок!?
СЪЕМ!!
Вагон!?!
Ну тогда понадкусываю...
"Как вы тогда с нами воюете"
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Вот так и воюем... ума хватает только в школы письма слать. На госдуму или администрацию президента ума уже не хватает.
массовая рассылка писем о "минированиях" в Алтайском крае шла из Европы
При Сталине европейского минера могли ледорубом зарубить