В 16 школах Барнаула отменили занятия из-за сообщений о минировании

16 учебных заведений краевой столицы получили электронные письма с информацией о том, что школы заминированы, уточняет пресс-служба мэрии Барнаула.
На время проверки объектов на наличие взрывных устройств занятия отменили. Уже обследовали школы № 81, 69 и 60. Бомб не обнаружено. В этих учебных заведениях уроки начнутся с третьего урока.
Ещё в 13 школах идут оперативные мероприятия. В них занятия первой смены полностью отменили.
Напомним, утром 30 марта родители учеников рассказали, что школьников не пускают в учебные заведения из-за поступивших сообщений о минировании. В частности, такая ситуация возникла в школах № 37, 42, 69, 81, 98 и 103.
Комментарии
Когда будут выявлять этих минеров?!
Лицей 3 на Червонной - тоже домой отпустили
Если выявить минеров невозможно, то непонятно, почему они так редко письма присылают. Они же каждый день могут занятия срывать
Этих умниковтлавливать и показательно кастрировать.
30.03.2021 10:43
Любопытный
Себя откастрируй, а если прилюдно то еще на утубе бабло поднимишь. Бизнес идея ясна? беги....
Никах кастраций- отлавливать и в дурку садить на укольчики
Если бы мы в детстве знали такой способ отменить уроки, обязательно бы пользовались.
А почему сейчас не каникулы?
Думаю за этим более серьезные структуры чем просто хулиганы...
Пока народ думает что в жизни вот так все просто... Вертят этот народ как хотят и на чем хотят...
А почему сейчас не каникулы?
перенесли ранее, фиг знает зачем
А просто хулиганы разве так не могут? Может они продвинутые хулиганы
30.03.2021 11:19
- гость -
Если бы мы в детстве знали такой способ отменить уроки,
Тоже сразу представила радостные лица учеников)
А мы в детстве так и делали
30.03.2021 14:29
- гость -
И теперь у вас окраина вместо страны.