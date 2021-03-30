В 16 школах Барнаула отменили занятия из-за сообщений о минировании

16 учебных заведений краевой столицы получили электронные письма с информацией о том, что школы заминированы, уточняет пресс-служба мэрии Барнаула.

На время проверки объектов на наличие взрывных устройств занятия отменили. Уже обследовали школы № 81, 69 и 60. Бомб не обнаружено. В этих учебных заведениях уроки начнутся с третьего урока.

Ещё в 13 школах идут оперативные мероприятия. В них занятия первой смены полностью отменили.

Напомним, утром 30 марта родители учеников рассказали, что школьников не пускают в учебные заведения из-за поступивших сообщений о минировании. В частности, такая ситуация возникла в школах № 37, 42, 69, 81, 98 и 103.