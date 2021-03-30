Сбившего барнаульскую школьницу водителя автобуса не лишили прав

Водитель маршрутного такси № 18, который сбил 13-летнюю школьницу в Барнауле, не лишился прав и продолжает работать, сообщила amic.ru мать пострадавшей девочки.

Наезд на подростка произошёл вечером 1 марта на пешеходном переходе возле пересечения улиц Юрина и Попова.

"Одна девочка успела отскочить назад (а если бы остальные машины тронулись, не повезло бы и ей), другая успела добежать до тротуара, не повезло третьей школьнице, – рассказала женщина. – На неё пришёлся удар автобуса, смяло под колёсами очки, но каким-то чудом девочку отбросило в снег".

Обошлось без тяжёлых травм, но девочке всё равно пришлось несладко. "Был сильный ушиб мягких тканей, рука неделю не могла держать предметы, удар в области глаза, сильно болела голова, плюс колоссальное моральное потрясение", – рассказала её мать.

По словам женщины (копия постановления есть в распоряжении amic.ru), в результате проверки правоохранители не выявили в действиях водителя маршрутки признаков правонарушения, которое бы позволило лишить его прав.

"Водитель отделался штрафом – даже прав не лишили, – заявила горожанка. – Переломов же нет".

В связи с этим она призвала барнаульских родителей провести беседы с детьми, чтобы никто из них не оказался на месте её дочери, думая, что маршрутка должна притормозить перед пешеходным переходом.

Напомним, по информации отделения пропаганды городской ГИБДД, 32-летний водитель за рулём ГАЗ A64R42 совершил наезд на девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате инцидента ребёнок получил телесные травмы. Девочку доставили в городскую больницу № 1, но госпитализация не потребовалась.