Сбившего барнаульскую школьницу водителя автобуса не лишили прав

Водитель маршрутного такси № 18, который сбил 13-летнюю школьницу в Барнауле, не лишился прав и продолжает работать, сообщила amic.ru мать пострадавшей девочки.
Наезд на подростка произошёл вечером 1 марта на пешеходном переходе возле пересечения улиц Юрина и Попова.
"Одна девочка успела отскочить назад (а если бы остальные машины тронулись, не повезло бы и ей), другая успела добежать до тротуара, не повезло третьей школьнице, – рассказала женщина. – На неё пришёлся удар автобуса, смяло под колёсами очки, но каким-то чудом девочку отбросило в снег".
Обошлось без тяжёлых травм, но девочке всё равно пришлось несладко. "Был сильный ушиб мягких тканей, рука неделю не могла держать предметы, удар в области глаза, сильно болела голова, плюс колоссальное моральное потрясение", – рассказала её мать.
По словам женщины (копия постановления есть в распоряжении amic.ru), в результате проверки правоохранители не выявили в действиях водителя маршрутки признаков правонарушения, которое бы позволило лишить его прав.
"Водитель отделался штрафом – даже прав не лишили, – заявила горожанка. – Переломов же нет".
В связи с этим она призвала барнаульских родителей провести беседы с детьми, чтобы никто из них не оказался на месте её дочери, думая, что маршрутка должна притормозить перед пешеходным переходом.
Напомним, по информации отделения пропаганды городской ГИБДД, 32-летний водитель за рулём ГАЗ A64R42 совершил наезд на девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате инцидента ребёнок получил телесные травмы. Девочку доставили в городскую больницу № 1, но госпитализация не потребовалась.
Комментарии
Рано или поздно настанет время, когда судить будут не только водителей и пешеходов но и проектировщиков вместе с теми кто принимает в эксплуатацию подобную дрянь. Да, дрянь, потому что пешеходным переходом это назвать язык не поворачивается.
А проводить работы с детьми нужно только после несчастья?
ПДД п 4.5. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть (трамвайные пути) после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен.
А не - наушники, капюшон, отвернувшись в другую сторону и прогулочным шагом, "меня должны пропускать".
судя по "а если бы остальные машины тронулись, не повезло бы и ей", другие машины не поехали, а поехала газель. так что детей тут рановато обвинять, они не водители
Девочку, крнечно, жаль, но за "пришлось несладко" лишение прав законом не предусмотрено. Только за нанесённые телесные повреждение, наличие и степень тяжести которых определяет экспертиза.