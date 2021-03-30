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Власти объяснили, почему бензин дорожает на фоне дешевеющей нефти

, ИА "Амител"
По словам замглавы Минэнерго, на цену топлива в России влияют три фактора
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Заместитель главы Минэнерго Павел Сорокин в интервью "Комсомольской правде" рассказал, почему в России дорожает топливо, в то время как мировые цены на нефть опустились. По словам чиновника, это обусловлено тремя факторами.

"Первый фактор: бензин в России продаётся в рублях. При этом обычно было так, что подорожание нефти приводит к укреплению рубля, и наоборот. Поэтому при изменении цены нефти на мировых рынках её стоимость в рублях обычно меняется не сильно – как правило, она находится в диапазоне от 3000 до 3500 рублей за бочку. Но в середине марта, когда нефть подорожала, курс рубля не укрепился. Поэтому нефть стоила больше пяти тысяч рублей за бочку", – объяснил Сорокин.

Во-вторых, двухпроцентные темпы роста цены на бензин практически не отличаются от уровня инфляции. По словам замминистра, если бы стоимость бензина колебалась так же, как и цена на нефть, это вызвало бы негативную реакцию и у предпринимателей, и у населения. Для этого власти и ввели специальный демпферный механизм. Система позволяет удерживать цену топлива в рамках инфляции и обеспечивать предсказуемость рынка.

В-третьих, по словам Сорокина, бизнес всегда неохотно идёт на снижение розничных цен. "К сожалению, это свойственно коммерческому сектору. Поэтому и до демпфера при падении цен на нефть бензин сильно не дешевел", – заключил чиновник.

Ранее опрошенные amic.ru эксперты предположили, что стоимость топлива будет увеличиваться до тех пор, пока в ситуацию не вмешается правительство России.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

30.03.2021 16:25
- гость -

Они чего хочешь объяснят. Если надо, то и поедание собственных младенцев.

30.03.2021 16:29
- гость -

Захотели свободы- получите все по полной программе. И свободу слова и свободные цены. А как хорошо было в совке- все стабильно и ничего нет.

30.03.2021 16:35
АБОРИГЕН

На цену бензина в РФ влияют три фактора:
1. Гос.монополии
2. Гос.монополии
3. Гос.монополии

30.03.2021 16:55
- гость -

30.03.2021 16:35
АБОРИГЕН
На цену бензина в РФ влияют три фактора:
1. Гос.монополии
2. Гос.монополии
3. Гос.монополии

О! Слышу голос Чубайса. "Надо отдать частнику, тогда и запануем". Процент государства в этих компаниях представити в студию?. Или очередное бла, бла? Ходор был уже у руля с его "скважиной жидкостью", напомнить?

30.03.2021 16:58
- гость -


30.03.2021 16:55
- гость -

просто государевы люди

30.03.2021 17:01
Шатал Труба

Весна однако)))

30.03.2021 17:02
- гость -

Ориентир 45р и будет расти , пока бюджету денег брать негде вот и стригут с литра в литре 70%акцизов и налогов , акцизы планово увеличивают с января вот и рост а заяснить можно все что угодно

30.03.2021 17:30
76867

Лапша классическая цена растет потому что за рубли продаем ха-ха....А нефть что в Америке добывают и зарплату нефтяникам платим в долларах. Сравняли розничную цену бензина в России не с США а с нефтезависимой ЕС, Хохма в том что в ЕС и другие страны .продают бензин оптом АИ95 по 29-30 руб литр а своим розница уже по 48-49 руб. А в Казахстан почему то даже ниже 25 руб литр. Лапшу вешают про возрастание экспорта при снижении цены,-так есть же пошлины и квоты как в нормальных странах. У народа два варианта либо массово валить отсюда ведь жизнь одна или менять что то во власти...Ведь дорогие энергоносители это дорогие товары и не конкурентная продукция и чем дальше тем хуже по ВВП на душу населения лат уже рубль обогнал это за 20 лет развития, задумайтесь уже Латвия и Мексика обгоняют РФ...

30.03.2021 17:34
- гость -

Поэтому при изменении цены нефти на мировых рынках её стоимость в рублях обычно меняется не сильно – как правило, она находится в диапазоне от 3000 до 3500 рублей за бочку.

нефть за доллары торгуется, а не за рубли, это раз
основная составляющая стоимости бензина - акцизы
государство и госкорпорации тоже хотят кушать - три

30.03.2021 18:13
про

Фактор один, необходимо чтобы у уважаемых буржуев баснословно росли доходы, для этого всех посылаем нафиг и цену бензина просто повышаем и вы нам не указ. А власть для того и нужна, чтобы пудрить мозги, почему растет цена бензина, объясняя это всякой чушью...


30.03.2021 18:42
Botanik

30.03.2021 17:30
76867
лат уже рубль обогнал это за 20 лет развития, задумайтесь уже Латвия и Мексика обгоняют РФ...

Че-то смешно.
5 марта 1993 года латвийский рубль был заменён новой национальной валютой — латом. Обмен совершался исходя из соотношения: 1 лат = 200 латвийским рублям. 1 латвийский рубль равнялся примерно 5 российским рублям, т.е. 1 лат равнялся 1000 рублей
2014 - год Курс рубль-лат 64,24
С января 2014 года евро стал единственным законным средством платежа в Латвии.

30.03.2021 22:30
almas

В 2014 году 1 литр бензина стоил примерно 1 $
В 2021 году 1 литр бензина стоит примерно 0,6 $.
Уменьшение в 1,7 раза.
Получаем, что уважаемые люди стали меньше получать прибыли в долларах. Для этого компенсируем им это увеличением доли прибыли в рублях, снижая стоимость труда населения.
В 2014 году средняя зарплата составляла примерно 1000 $.
В 2021 году средняя зарплата составляет примерно 500 $.
Уменьшение в 2 раза.
Но только этого ограбления маловато они считают. Теперь идет вход неприкрытое ограбление за счет простого повышения цены бензина.
В этом уважаемым людям помогает государство, навешивая лапшу на уши в виде таких объяснений заместителей.

31.03.2021 00:59
Botanik

30.03.2021 22:30
almas
В 2014 году средняя зарплата составляла примерно 1000 $.

Это где такого начитался? В 2014 было 15-18 тыс. У нас по крайней мере.

31.03.2021 01:39
almas

00:59 Botanik "где такого начитался?"

И в интернете ты такого не увидел? Странно.
"По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат), средняя зарплата по России составляет 33 280 рублей на начало августа 2014 года."
1 доллар = 34 рубля. 33280/34=979 $, что было примерно округлено до 1000 $.

31.03.2021 06:36
- гость -

31.03.2021 01:39
almas

Повторюсь. Средняя температура по больнице мало кого интересует, кроме статистики.
"Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по городу Москве (по полному кругу организаций) в январе составила 88 844,7 руб. За аналогичный период 2019 года в столице она находилась на уровне 79,7 тыс. руб."
Только такие клованы, как ты, могут делать из этого какие-то выводы.

31.03.2021 08:02
almas

06:36 - гость -
Чаще всего о неумении делать выводы кричат те, кто сам потерял ориентиры, доверился разного рода зомбоящикам, для которых все остальные –клованы!
Кричат те, кто самостоятельно уже не может размышлять, используя клише и штампы, которые им навязали пропагандисты, типа о «средней температуре по больнице» т.д.

Написал; "Повторюсь". Что зассал писать под своим зарегистрированным ником? Уже настолько привык лаять из подворотни гостем?

31.03.2021 08:39
- гость -

31.03.2021 08:02
almas

Не перескакивай на ники, недалёкий, когда тебя ткнули носом. На Севере и Дальнем Востоке, в Тюменской области, ХМАО зарплаты тоже не 500 долларов. А ты просто лживый и подкрашенный.

Средняя зарплата в Алтайском крае за 2014 год составила 19,4 тыс. рублей. 18 февраля 2015 г., 12:38, ИА "Амител".

31.03.2021 09:15
almas

08:39 - гость -

Ты не размазывай сопли по регионам. Обсуждается в статье цена топлива по России, а не в Алтайском крае или "на Севере и Дальнем Востоке, в Тюменской области, ХМАО". Читай статью.
Если ты живешь в своем зомбированном мире, то и продолжай, что это решил навязать свои взгляды другим, обличитель ты наш?
Так и будешь тявкать гостем? Ай, моська! знать она сильна...когда её мысля дурна

31.03.2021 09:29
- гость -

31.03.2021 09:15
almas
Ты не размазывай сопли по регионам.

Ну точно, глобалист-мыслитель. Тогда уж сравнивай цены на бензин с другими странами, раз ты не любишь размазывать сопли. Почему-то в этом случае красная пропаганда не работает.

31.03.2021 11:07
- гость -

09:29 - гость - Тогда уж сравнивай цены на бензин с другими странами

Вот раскомандовался, что делать мне и с кем сравнивать. Опять мордочкой тыкаю, что обсуждаем Россию и цены в ней.
"Повторюсь: недалёкий, тебя тыкаю носом" и по поводу твоего ника. Ну, надоело же, чего ты такой балбес?
Кстати, опять обсудим Россию:
средняя пенсия по старости в России в 2014 году составляла 300 $
средняя пенсия по старости в России в 2021 году составляет 200 $
грабят, как видишь, то не только трудящийся люд, но и пенсионеров
или хочешь уйти от обсуждения этого грабежа в России и предлагаешь сравнить, бестолочь, с другими странами, или с пенсией "на Севере и Дальнем Востоке, в Тюменской области, ХМАО", или с депутатской пенсией?

31.03.2021 13:44
- гость -

31.03.2021 11:07
- гость -

Ты всё покупаешь за доллары? Зачем его вообще здесь приплетать? Доллар сейчас скачет по отношению к другим валютам то вниз, то вверх. На рубле это почти незаметно.

31.03.2021 14:11
- гость -

Олигархи и ихние "Гаранты" тоже хотят кушать, не надо на них так сильно кричать, а то они начнут беспокоиться....

31.03.2021 15:50
- гость -

13:44 - гость - Ты всё покупаешь за доллары? Зачем его вообще здесь приплетать?

Если ты считаешь, что количество рублей, которые дают за доллар, никаким образом не влияют на благополучие российского народа, то констатирую, что ты глуп, как пробка...
Собственно, так всегда и считал, читая твои комменты, они этим и отличаются от других, по таким комментам всегда можно найти тебя, под каким бы ником ты не скрывался.

Предлагаю часть текста, как воруют труд рабочих в статье

"Только в России в ходе эпидемии государство сказочно разбогатело за счет народа"

«Выраженная в долларах стоимость рабочего часа россиянина стала дешевле. А «дешевый труд это хорошо» — давняя идея министра промышленности, когда он рассказывал, что «при таком рубле мы впервые опередили США по производительности труда».
Он имел в виду, что, разделив стоимость экспортной продукции, произведенной за человеко-час, на низкую стоимость этого самого человеко-часа, можно сказать, что «производительность выросла». Допустим, раньше человек производил продукта на $20, а получал $5. Теперь производит на те же $20, а получает $4. Вот «производительность» и увеличилась. Так что, снижение стоимости труда в издержках российских экспортеров — это государственная политика. Рост вашего благосостояния не входит в планы власти».
Чтобы уровень прибыли, при изменении курса рубля, не менялся, его поддерживают за счет населения, которому снижают стоимость труда через манипуляции курсом рубля.
Вот собственно и все! И ты этого понять не в силах?

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