Заместитель главы Минэнерго Павел Сорокин в интервью "Комсомольской правде" рассказал, почему в России дорожает топливо, в то время как мировые цены на нефть опустились. По словам чиновника, это обусловлено тремя факторами.

"Первый фактор: бензин в России продаётся в рублях. При этом обычно было так, что подорожание нефти приводит к укреплению рубля, и наоборот. Поэтому при изменении цены нефти на мировых рынках её стоимость в рублях обычно меняется не сильно – как правило, она находится в диапазоне от 3000 до 3500 рублей за бочку. Но в середине марта, когда нефть подорожала, курс рубля не укрепился. Поэтому нефть стоила больше пяти тысяч рублей за бочку", – объяснил Сорокин.

Во-вторых, двухпроцентные темпы роста цены на бензин практически не отличаются от уровня инфляции. По словам замминистра, если бы стоимость бензина колебалась так же, как и цена на нефть, это вызвало бы негативную реакцию и у предпринимателей, и у населения. Для этого власти и ввели специальный демпферный механизм. Система позволяет удерживать цену топлива в рамках инфляции и обеспечивать предсказуемость рынка.

В-третьих, по словам Сорокина, бизнес всегда неохотно идёт на снижение розничных цен. "К сожалению, это свойственно коммерческому сектору. Поэтому и до демпфера при падении цен на нефть бензин сильно не дешевел", – заключил чиновник.

Ранее опрошенные amic.ru эксперты предположили, что стоимость топлива будет увеличиваться до тех пор, пока в ситуацию не вмешается правительство России.