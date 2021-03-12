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Должны вмешаться власти. Почему в Алтайском крае резко подорожали бензин и газ

, ИА "Амител"
Стоимость топлива растет с декабря 2020 года
Автомобили в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Автомобили в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Рост розничных цен на бензин, который начался в январе 2021 года, пока не удается остановить. Эксперты предполагают, что стоимость будет увеличиваться до тех пор, пока в ситуацию не вмешается правительство России. Сейчас нефтяным компаниям выгоднее сократить объем производства и часть топлива отправить за границу, чем продавать внутри страны. В результате из-за дефицита растут оптовые цены, объясняет вице-президент Российского топливного союза Юрий Матвейко. Как долго продлится такая динамика и почему вместе с бензином дорожает газ, разбирался amic.ru.

Для "своих" убыточно

В январе 2021 года эксперты, опрошенные amic.ru, были уверены: удорожание бензина не будет затяжным и прекратится уже в начале февраля. Но рынок решил по-другому. Оптовая стоимость топлива растет практически непрерывно уже три месяца, и за это время цена бензина марки АИ-92 увеличилась на 12% (с 48,3 тыс. до 54,1 тыс. рублей за тонну), АИ-95 – на 11,2% (с 49,7 тыс. до 55,3 тыс. рублей за тонну).  

"Рост оптовых цен на топливо произошел из-за того, что на внутреннем рынке не хватает нефтепродуктов: компании ограничивают объемы производства. Произошло это под влиянием пандемии коронавируса. Хотя в конце 2020 года было уже понятно, что страна выходит из этой "ямы", и объемы потребления будут расти", – объясняет amic.ru Юрий Матвейко.

По данным Алтайкрайстата, с начала года в Алтайском крае розничная стоимость бензина марки АИ-92 в среднем выросла на 2%, то есть почти на 1 руб. (с 41,01 руб. до 41,83 руб. за литр), как и АИ-95 (с 43,08 руб. до 43,94 руб.). За весь 2020 год стоимость бензина в России увеличилась в среднем на 2,6%.
Однако увеличивать производство бензина компании не спешат: им просто невыгодно выпускать большие объемы топлива для внутреннего рынка, так как придется заплатить дополнительные налоги (речь идет о миллиардах рублей). Это заложено в специальном механизме – демпфере, задача которого регулировать и ограничивать рост цен на топливо внутри России.

"Нефтяники просят правительство скорректировать демпфер, изменить его параметры. В этом случае объемы налоговых отчислений будут ниже. Кроме того, часть производителей экспортируют топливо, и в каких объемах – не очень понятно. Из-за этого сокращается объем продаж нефтепродуктов на бирже, и частные АЗС в некоторых регионах остаются без топлива. Согласно нормативам, производители вроде бы ничего не нарушают. Но в связи с тем, что потребление нефтепродуктов внутри страны растет, сегодняшних объемов топлива не достаточно для корректного ценообразования", – говорит эксперт.

Нефть в огонь

А вот дорожащая нефть (по данным на 11 марта 2021 года, черное золото достигло 63,11 доллара за баррель) на цену бензина почти не влияет. Юрий Матвейко пояснил amic.ru, что стоимость этого топлива складывается из множества факторов. Только вот курс нефти – это лишь 10% в цене бензина, а большая часть (70%) – это налоги, тарифы и акцизы, которые стремительно растут.

"С начала 2021 года выросли тарифы на железнодорожные перевозки, электроэнергию, также налоги на нефтяную отрасль постоянно увеличиваются. Нефть напрямую не влияет на цену бензина на АЗС, но она влияет на то, что нефтяным компаниям выгоднее продавать бензин за пределами страны", – говорит Юрий Матвейко.

Рекордсмен рынка

Стремительнее бензина растут только цены на газ (пропан). Алтайкрайстат не отслеживает цены на этот вид топлива, зато "анализом" занимаются жители города. По информации барнаульцев, еще в конце декабря 2020 года стоимость пропана на заправках города была 24,5 рубля за литр, а в начале марта – уже 28,5 рубля. Эксперты говорят, что газ дорожает из-за высокого спроса, недостаточного предложения и высоких цен на нефть.

"Цены на газ растут пропорционально цене на нефть. Если в конце прошлого года цена на тонну газа на бирже была 20-24 тыс. рублей (а нефть стоила менее 50 долларов, – прим. ред.), то в марте стоимость нефти уже превышала 70 долларов за баррель, а цена на газ на бирже выросла до 32-34 тыс. рублей за тонну", – отмечает Матвейко.

Чего ждать?

Рост цен на топливо тревожит не только потребителей, но и правительство страны. 10 марта у вице-премьеров Александра Новака и Дмитрия Григоренко прошло совещание с участием нефтегазовых компаний. На нем решили откорректировать механизм демпфера, чтобы производителям было выгоднее поставлять бензин на внутренний рынок. Но как и когда это будет сделано – пока неизвестно.

"Даны поручения решить вопрос, чтобы цены выросли не выше пределов инфляции. Как это будет – сказать сложно. Никаких конкретных цифр и инструментов не дано. Но если правительство не вмешается, то это точно приведет к еще большей дестабилизации оптовых и розничных цен. Все в руках правительства", – резюмирует Юрий Матвейко.

Факт

Несмотря на удорожание, бензин в Алтайском крае по-прежнему остается одним из самых дешевых в России и Сибири. Так, в соседней Новосибирской области АИ-92 в первую неделю марта продавали по 43,14 рубля за литр (цена по крупнейшей сети), в Омске – 42,95 рубля, а в Алтайском крае – 41,95 рубля. 

Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

12.03.2021 09:57
- гость -

Причем власть. Бизнес.

12.03.2021 09:59
- гость -

Невидимая рука рынка пренебрежет россиянами и помчится за прибылью со скоростью света. А правительству плевать на вас, государственного регулирования не будет, будут за ваш счёт пополнять бюджет и карманы ол гархов, ну и себя любимых. А вы идите биометрию сдавайте, а то на госуслуги не попадёте.

12.03.2021 10:01
- гость -

Какой бизнес? В бензине налогов больше чем нефти. Вот если бы разрешили наш бензин ввозить обратно с Казахстана, то в Алтайском крае проблема с бензином сразу бы решилась.

12.03.2021 10:03
- гость -

За прошедший год с карт и счетов росс Ян украли якобы 6 милл ардов рублей. Поздравим органы безопасности с этой суммой.
Где государство???

12.03.2021 10:13
АБОРИГЕН

12.03.2021 09:59
- гость -
Пренебрегает россиянами не невидимая рука рынка, а их собственная власть в лице Путина. Ему во-первых на тебя лично глубоко плевать, а во-вторых у него цель в этом и состоит, душить собственную экономику, чтобы никто, нигде и никак головы не поднял, а на брюхе ползал. По этому думай головой, где сейчас стабильность, в Европе и США где инфляция в 7 раз ниже чем в РФ? И что вообще такое стабильность? Когда у тебя за три года цена на топлива не меняется или когда тебе только в телевизоре говорят что всё хорошо?

12.03.2021 10:22
- гость -

Ваше дело граждане, "телятина"
(где насрал, там и лежи)

12.03.2021 10:30
- гость -

Рост цен на жкх, на гсм, на продукты. Падение рубля ниже плинтуса. Что ещё населению надо, чтобы понять, что эту "стабильность" пора менять?

12.03.2021 10:37
- гость -

12.03.2021 10:13
АБОРИГЕН

Пренебрегает россиянами не невидимая рука рынка, а их собственная власть в лице Путина. Ему во-первых на тебя лично глубоко плевать, а во-вторых у него цель в этом и состоит, душить собственную экономику, чтобы никто, нигде и никак головы не поднял, а на брюхе ползал. По этому думай головой, где сейчас стабильность, в Европе и США где инфляция в 7 раз ниже чем в РФ? И что вообще такое стабильность? Когда у тебя за три года цена на топлива не меняется или когда тебе только в телевизоре говорят что всё хорошо?

Прокомментируй, обвини Байдена, слабо на хозяина гавкнуть.

Цены на бензин в США стремительно растут


Средняя розничная цена 82-го бензина («regular») в США выросла за месяц на 14%: с $2,48 до $2,83 за галлон (до 54,95 рублей за литр при курсе доллара к рублю на уровне 73,50, данные AAA — прим. ProFinance.ru).

В некоторых регионах страны цены растут буквально каждый день: например, по состоянию на понедельник, в Лос-&#8203;Анджелесе бензин дорожал 27 дней подряд, а также в предыдущие 47 из 48 дней. На этой неделе цена галлона бензина здесь доходила до $3,81 (73,98 рублей за литр при курсе доллара к рублю на уровне 73,50).

В среду минэнерго США сообщило о том, что на неделе до 5 марта запасы бензина в стране сократились на 11,87 млн баррелей и опустились на 6% ниже среднего пятилетнего значения. Спрос на бензин в отчетный период вырос на 7%, что является рекордным значением с ноября, отмечает S&P Global Platts.

По данным Apple Mobility, активность на дорогах США сегодня примерно соответствует показателям годовой давности и на 18,6% превышает цифры января 2020 года, что является рекордным значением с конца октября.

12.03.2021 10:55
- гость -

Цены на бензин в США стремительно растут
-----------

В США бензин делают из нефти. Сопоставить графики ума хватит?

12.03.2021 10:57
- гость -

Т.н. россияне сами способствуют повышению цен - ведь это именно они голосуют за тех кто этот процесс обеспечивает!!!

12.03.2021 10:58
- гость -

Боря , если у тебя в голове болезнь под названием путинофобия, это твои проблемы. Только бензин не он тебе продает. Встроились в мировую систему развивающейся страной, и дело тут не в президенте, а в построенной экономике. Чем страна меньше, тем легче ее прищучить, поэтому в европе цель - объединение, а у нас тут дробление и ссоры с соседями проецируются.
Чтобы изменить систему нужно вернуть сообщность не менее 350 миллионов, только так можно построить альтернативную экономику. Китай это сделает, а мы похоже нет.

12.03.2021 10:59
- гость -

Почему? Потому что орки должны страдать!
"И если главный Урук-хай позовёт в последний бой, дядя Урук-хай, мы с тобой!"

12.03.2021 11:00
- гость -

альтернативную экономику
------

Твоя страна трусы без Навального работающего за бесплатно на зоне сшить не может, альтернативный ты наш.

12.03.2021 11:01
- гость -

И не говорите мне что придет типа навальный и приведет честных капиталистов, это утопия.

12.03.2021 11:05
1

Бюджет надо пополнять.

12.03.2021 11:08
- гость -

10:37
- гость -
А что там с ценами на газпромовских заправках в Казахстане?

12.03.2021 11:09
- гость -

10:55
- гость -
В США бензин
--------
Самая писечка в том, что там он ещё и дешеветь может. Клятые капиталисты!

12.03.2021 11:13
- гость -

Средняя зарплата в России 50000р. (650 долларов) в США 3500 долларов ( 259000 рублей)
50000\43=1162л. 259000\74=3500л. Как бы разница есть.

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