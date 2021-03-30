СМИ: депутата АКЗС Николая Бушкова задержали в Новосибирске

Депутата АКЗС от партии "Единая Россия" и гендиректора компании "Алтай-Форест" Николая Бушкова задержали в Новосибирске, сообщает "Толк".
В Следственном комитете информацию о задержании и о возможном объявлении в розыск не комментируют.
Ранее в СМИ появилась информация, что в отношении Бушкова могли возбудить уголовное дело. Якобы парламентария объявили в розыск, так как он скрылся от некоего следствия.
Добавим, что на деятельность "Алтай-Фореста" в последнее время постоянно обращают внимание правоохранители. Например, в феврале предприятие уличили более в чем 50 нарушениях, а губернатор Виктор Томенко поручил Минприроды изучить ситуацию.
Кроме того, в феврале брат Николая Бушкова, Александр, стал фигурантом уголовного дела о взяточничестве. По данным СУ СКР по Томской области, он провёз алтайскую древесину без документов по территории региона.
Комментарии
Опять член Единой России отличился.
Литовск лес нарушает закон в громадных объемах! И от налогов через субаренду уклонялись, сегодня неофициальными бригадами валка леса идёт и все им сходит??? Этих тоже под арест, вместе с комбинатом!!! Совсем без леса оставили!
МОЛОДЦЫ!!! ТАК ИХ . А ТЕПЕРЬ ВСЕХ ПО ЦЕПОЧКЕ . КТО ДАВАЛ КТО ПРИНИМАЛ. ОДНИМ СЛОВОМ ВСЕХ
А куда тех кто их назначает.?
Вокруг Бобровки активировались, вырубают полянами! Скоро как в степи будет!
Отлично! Едро держит марку!
Скоро в едро не принимать, а короновать начнут!