48-градусный мороз ударил по селу на Алтае
Экстремальный холод пришел в село Катанда
21 февраля 2024, 13:00, ИА Амител
Утром 21 февраля в селе Катанда был мороз / Фото: Barnaul 22
Сильный мороз ударил по селу Катанда в Усть-Коксинском районе Республики Алтай, пишет Barnaul 22.
21 февраля местный житель поделился с сообществом снимком, на котором столбик его термометра опустился до -48 градусов.
Несмотря на столь низкое значение, такой мороз не стал для Алтая рекордным в эту зиму. Для сравнения: в декабре в селе Курай, по сообщениям жителей, было -60 градусов.
13:17:10 21-02-2024
Когда термометр из НОВЭКСа, и не такие рекорды возможны.
14:02:26 21-02-2024
Гость (13:17:10 21-02-2024) Когда термометр из НОВЭКСа, и не такие рекорды возможны.... ТОЧНО! Так и есть! К чему глупые надуманные градусы???
23:06:53 21-02-2024
Гость (13:17:10 21-02-2024) Когда термометр из НОВЭКСа, и не такие рекорды возможны.... А вы были в Курае?Это Кош-агачский район. Там возможно.
13:58:09 21-02-2024
Сегодня в с. Пещерка Залесовского района нашего края на термометре не из НОВЭКСа - 43 С.
14:24:00 21-02-2024
Гость (13:58:09 21-02-2024) Сегодня в с. Пещерка Залесовского района нашего края на терм... и даже -43 - это не -48!!!
14:43:36 21-02-2024
Гость (14:24:00 21-02-2024) и даже -43 - это не -48!!!... Это в какое время посмотреть и где висит градусник. На восходе и под- -50°будет!!!:(
10:35:19 22-02-2024
Гость (13:58:09 21-02-2024) Сегодня в с. Пещерка Залесовского района нашего края на терм... Наверное водопад замёрз ?
14:39:56 21-02-2024
Это на солнце