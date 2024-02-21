48-градусный мороз ударил по селу на Алтае

Экстремальный холод пришел в село Катанда

21 февраля 2024, 13:00, ИА Амител

Утром 21 февраля в селе Катанда был мороз / Фото: Barnaul 22

Сильный мороз ударил по селу Катанда в Усть-Коксинском районе Республики Алтай, пишет Barnaul 22.

21 февраля местный житель поделился с сообществом снимком, на котором столбик его термометра опустился до -48 градусов.

Несмотря на столь низкое значение, такой мороз не стал для Алтая рекордным в эту зиму. Для сравнения: в декабре в селе Курай, по сообщениям жителей, было -60 градусов.