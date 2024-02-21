НОВОСТИОбщество

48-градусный мороз ударил по селу на Алтае

Экстремальный холод пришел в село Катанда

21 февраля 2024, 13:00, ИА Амител

Утром 21 февраля в селе Катанда был мороз / Фото: Barnaul 22
Утром 21 февраля в селе Катанда был мороз / Фото: Barnaul 22

Сильный мороз ударил по селу Катанда в Усть-Коксинском районе Республики Алтай, пишет Barnaul 22.

21 февраля местный житель поделился с сообществом снимком, на котором столбик его термометра опустился до -48 градусов.

Несмотря на столь низкое значение, такой мороз не стал для Алтая рекордным в эту зиму. Для сравнения: в декабре в селе Курай, по сообщениям жителей, было -60 градусов.

Погода Республика Алтай

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

13:17:10 21-02-2024

Когда термометр из НОВЭКСа, и не такие рекорды возможны.

  34 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:02:26 21-02-2024

Гость (13:17:10 21-02-2024) Когда термометр из НОВЭКСа, и не такие рекорды возможны.... ТОЧНО! Так и есть! К чему глупые надуманные градусы???

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
АЛЕКСАНДР.

23:06:53 21-02-2024

Гость (13:17:10 21-02-2024) Когда термометр из НОВЭКСа, и не такие рекорды возможны.... А вы были в Курае?Это Кош-агачский район. Там возможно.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:58:09 21-02-2024

Сегодня в с. Пещерка Залесовского района нашего края на термометре не из НОВЭКСа - 43 С.

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:24:00 21-02-2024

Гость (13:58:09 21-02-2024) Сегодня в с. Пещерка Залесовского района нашего края на терм... и даже -43 - это не -48!!!

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:43:36 21-02-2024

Гость (14:24:00 21-02-2024) и даже -43 - это не -48!!!... Это в какое время посмотреть и где висит градусник. На восходе и под- -50°будет!!!:(

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:35:19 22-02-2024

Гость (13:58:09 21-02-2024) Сегодня в с. Пещерка Залесовского района нашего края на терм... Наверное водопад замёрз ?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:39:56 21-02-2024

Это на солнце

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров