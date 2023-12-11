Соцсети: 60-градусный мороз ударил по селу на Алтае
Некоторые предположили, что градусник просто вышел из строя
11 декабря 2023, 11:45, ИА Амител
Фото: t.me/nash_altay
Село Курай в Кош-Агачском районе Республики Алтай столкнулось с 60-градусным морозом утром 11 декабря, сообщает телеграм-канал "Наш Алтай".
"Подписчики сообщили, что сегодня утром в Курае -60 градусов", – сказано в публикации.
Комментаторы при этом предположили, что градусник на фото мог выйти из строя. А один из местных жителей отметил, что проживает рядом с метеостанцией и на 8 утра она передавала, что в Курае -47,9 градуса.
"За поселком, ближе к долине реки, там возможно и под -55...-60", – отметил он.
На днях жителям Казахстана пообещали морозы в 380 градусов.
11:48:08 11-12-2023
Не многие понимают, что истинные виновники этой ситуации. Это коллективный запад, который не гнушается ни какими методами
12:26:59 11-12-2023
Гость (11:48:08 11-12-2023) Не многие понимают, что истинные виновники этой ситуации. Эт... Ты лучше подскажи,как спасаться?!!!
12:32:05 11-12-2023
Гость (11:48:08 11-12-2023) Не многие понимают, что истинные виновники этой ситуации. Эт... Виноват Сорос
12:10:05 11-12-2023
Ну да, а кому-то 380 градусов пообещали. Чем мерять будут?
13:01:09 11-12-2023
Гость (12:10:05 11-12-2023) Ну да, а кому-то 380 градусов пообещали. Чем мерять будут?... цельсием
15:02:55 11-12-2023
Гость (13:01:09 11-12-2023) цельсием... -273. Имени тов. Цельсия. Всё. Абсолютный нуль.
15:53:21 11-12-2023
Гость (12:10:05 11-12-2023) Ну да, а кому-то 380 градусов пообещали. Чем мерять будут?... судя по величине - кривым транспортиром