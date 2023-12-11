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Соцсети: 60-градусный мороз ударил по селу на Алтае

Некоторые предположили, что градусник просто вышел из строя

11 декабря 2023, 11:45, ИА Амител

Фото: t.me/nash_altay
Фото: t.me/nash_altay

Село Курай в Кош-Агачском районе Республики Алтай столкнулось с 60-градусным морозом утром 11 декабря, сообщает телеграм-канал "Наш Алтай".

"Подписчики сообщили, что сегодня утром в Курае -60 градусов", – сказано в публикации.

Комментаторы при этом предположили, что градусник на фото мог выйти из строя. А один из местных жителей отметил, что проживает рядом с метеостанцией и на 8 утра она передавала, что в Курае -47,9 градуса.

"За поселком, ближе к долине реки, там возможно и под -55...-60", – отметил он.

На днях жителям Казахстана пообещали морозы в 380 градусов.

Погода Республика Алтай

Комментарии 7

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Гость

11:48:08 11-12-2023

Не многие понимают, что истинные виновники этой ситуации. Это коллективный запад, который не гнушается ни какими методами

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Гость

12:26:59 11-12-2023

Гость (11:48:08 11-12-2023) Не многие понимают, что истинные виновники этой ситуации. Эт... Ты лучше подскажи,как спасаться?!!!

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Гость

12:32:05 11-12-2023

Гость (11:48:08 11-12-2023) Не многие понимают, что истинные виновники этой ситуации. Эт... Виноват Сорос

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Гость

12:10:05 11-12-2023

Ну да, а кому-то 380 градусов пообещали. Чем мерять будут?

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Гость

13:01:09 11-12-2023

Гость (12:10:05 11-12-2023) Ну да, а кому-то 380 градусов пообещали. Чем мерять будут?... цельсием

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Гость

15:02:55 11-12-2023

Гость (13:01:09 11-12-2023) цельсием... -273. Имени тов. Цельсия. Всё. Абсолютный нуль.

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Гость

15:53:21 11-12-2023

Гость (12:10:05 11-12-2023) Ну да, а кому-то 380 градусов пообещали. Чем мерять будут?... судя по величине - кривым транспортиром

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