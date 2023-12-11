Соцсети: 60-градусный мороз ударил по селу на Алтае

Некоторые предположили, что градусник просто вышел из строя

11 декабря 2023, 11:45, ИА Амител

Фото: t.me/nash_altay

Село Курай в Кош-Агачском районе Республики Алтай столкнулось с 60-градусным морозом утром 11 декабря, сообщает телеграм-канал "Наш Алтай".

"Подписчики сообщили, что сегодня утром в Курае -60 градусов", – сказано в публикации.

Комментаторы при этом предположили, что градусник на фото мог выйти из строя. А один из местных жителей отметил, что проживает рядом с метеостанцией и на 8 утра она передавала, что в Курае -47,9 градуса.

"За поселком, ближе к долине реки, там возможно и под -55...-60", – отметил он.

На днях жителям Казахстана пообещали морозы в 380 градусов.