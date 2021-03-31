Власти запретили летать из Барнаула в Турцию

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили о запрете на перелёт в Турцию из 13 городов. В их число вошёл Барнаул, передает РИА Новости.
В сообщении Росавиации подчёркивается, что, согласно решению правительства, с 1 апреля 2021 года возобновляется международное авиасообщение из Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, Краснодара, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова, Сочи, Тюмени и Южно-Сахалинска.
"Международные авиарейсы могут быть возобновлены из этих городов, за исключением Великобритании и Турции", – подчеркнули в ведомстве. Причины такого решения не уточняются.
В аэропорту Барнаула amic.ru подтвердили информацию и не исключили, что авиасообщение с Турцией может открыться с мая.
О возобновлении международных авиаперелётов из Барнаула стало известно 25 марта. Помимо этого, с 1 апреля Россия возобновляет авиасообщение с шестью странами: Германией, Венесуэлой, Сирией, Таджикистаном, Узбекистаном и Шри-Ланкой.
Позже в алтайском Минтрансе рассказали, что с 1 апреля из Барнаула можно будет улететь в турецкую Анталью.
Напомним, что из-за пандемии COVID-19 с 27 марта 2020 года Россия прекратила регулярное чартерное авиасообщение с другими странами. Ограничения начали постепенно снимать с августа 2020-го.
Комментарии
А Оськиной в Таиланд?
А найдутся такие люди, которые ринутся отдыхать, несмотря на то, что пандемия ещё не закончилась?
зато к нам будут прилетать из разных стран на чемпионат по гребле...а улететь не все смогут?
Да и ладно! На Оби отдыхать будем.
31.03.2021 10:35
Виктор
Конечно найдутся. В прошлом году эта пандемия не останавливала тех, кто хотел отдыхать, а уж в этом - то году и подавно.
Мы в прошлом году путешествовали по России, раз границы были закрыты, в этом году уже летим зарубеж семьей.
31.03.2021 10:35
Виктор
Находились же люди, которые в самый разгар эпидемии в сентябре-ноябре работали в тесных коллективах, ездили в общественном транспорте и ходили в магазины
Из Барнаула вообще скоро никуда улететь невозможно будет. Из Толмачево можно практически по всем направлениям летать, что внутри страны, что зарубеж. А в Барнауле аэропорт называется международным только для названия, максимум - это в Москву из него улететь...
31.03.2021 10:35
Виктор
А что, в Турции опаснее, чем в Барнауле?
да что привязались тот летал, это летал ВСЕ РАВНО ВСЕ РАНО ИЛИ ПОЗДНО ЗАРАЗИЛИСЬ БЫ, вы не в бункере живете
31.03.2021 10:54
- гость -
Вымирает деревееька.....
31.03.2021 10:58
- гость -
Точно!
В Турцию нельзя, а позже сообщили что в турецкую Анталью можно, что за бред?
А в доминикану можно?
нагнетают просто
лучше бы деньги нашли на что лететь... а откуда лететь это уже второй вопрос
31.03.2021 10:58
- гость -
да что привязались тот летал, это летал ВСЕ РАВНО ВСЕ РАНО ИЛИ ПОЗДНО ЗАРАЗИЛИСЬ БЫ, вы не в бункере живете
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Нет, не заразились бы. Мы не болели и не собираемся. Сначала меры безопасности, теперь вакцинация. Болеть - это не для нас.
31.03.2021 12:08
- гость -
Не переживайте, переболеете после вакцины. А на ослабленный иммунитет, благодаря вашим мерам безопасности, болеть будете тяжело.
Мы не болели и не собираемся
нуну.. наивные людишки
31.03.2021 12:27
- гость -
Не переживайте, переболеете после вакцины. А на ослабленный иммунитет, благодаря вашим мерам безопасности, болеть будете тяжело.
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Не завидуйте, что кто-то не болеет и не будет. Мозг надо включать, тогда здоровье сбережете.
31.03.2021 12:39
- гость -
Мы не болели и не собираемся
нуну.. наивные людишки
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А вы глупы. Любите болеть? Вот и болейте. А мы не собираемся.
Не завидуйте, что кто-то не болеет и не будет.
Ржу не могу над вами)))
Ниче, те, которые сейчас после прививки заболели, также говорили)))
31.03.2021 12:58
- гость -
Ржу не могу над вами)))
Ниче, те, которые сейчас после прививки заболели, также говорили)))
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Смех без причины - признак дурачины.
После прививки заражаются те, кто заболел в период, пока не прошло достаточно времени для выработки иммунитета (около трёх недель после 2-ого компонента). Да и то, болеют легко, без осложнений.
А мы не собираемся.
бггг.. святая простота
31.03.2021 13:05
- гость -
Наивный, как ребенок, честное слово...
31.03.2021 13:07
- гость -
А мы не собираемся.
бггг.. святая простота
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Еще один. Если подобным тебе в радость на больничном сидеть, то кто-то предпочитает здоровье сохранять, носить маски, не шариться по кафешкам и т.д. И прививаться.
31.03.2021 13:11
- гость -
Наивный, как ребенок, честное слово...
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А ты глупый и невежественный.
31.03.2021 13:12
- гость -
Очень верб что вы не болели и не заболеете если сидите в бункере уже года, ну или на луне. Хотя может вы святой и бох вас бережет..сарказм
Ой да ладно Вам, пусть верит во что хочет. А потом бряк и нет человека - зато он наивно верил что никогда ничем не заразится живая в социуме.
В Анталье сейчас "красная зона" из-за ковида. Для тех, кто понимает.
Анталье сейчас "красная зона"
Мы понимаем, пусть не болеют.
31.03.2021 13:16
- гость -
Ой да ладно Вам, пусть верит во что хочет. А потом бряк и нет человека - зато он наивно верил что никогда ничем не заразится живая в социуме.
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Вам бесполезно что-то объяснять. У вас же и маски не работают, и вакцина не действует. Дураков учить бесполезно.
31.03.2021 12:27
- гость -
Я понял — вы воспринимаете самолёты, трансферные автобусы и отели, куда с каждого региона туристы съехались, как тренировку для своего иммунитета. Главное — тренируясь таким образом, окружающих не угробить...
У вас же и маски не работают,
вы попутали, это у них ЭТО не работает, распутывайтесь, они дурачки так то
О как все поменялось-то! Теперь те, кто не соблюдал никаких требований, не носил масок, жил обычной жизнью, не заморачиваясь по поводу вируса - оказались в более выгодном положении, чем ярые сторонники масочного режима и всех ограничений. Первые уже переболели, не заморачиваясь, выработали иммунитет( теперь новая встреча с вирусом не страшна, организм уже знает как бороться), при этом не угробив свою иммунную систему сидением дома и ношением масок везде и теперь живут спокойно! А те , кто все соблюдали, теперь вообще в конкретной зоне риска тяжело перенести , причем не только ковид, но и обычный насморк. Прививка вам в помощь теперь, "знакомить" организм с этим вирусом вам все равно придется. Хотите вы этого или нет!
Цитирую вчерашнюю фразу Попова: Или ВСЕМ переболеть, или вакцинация. Или жди третью волну.
Волн будет много еще впереди.
31.03.2021 14:55
- гость -
естественно. вирусные инфекции так и ходят волнами.