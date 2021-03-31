Власти запретили летать из Барнаула в Турцию

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили о запрете на перелёт в Турцию из 13 городов. В их число вошёл Барнаул, передает РИА Новости.

В сообщении Росавиации подчёркивается, что, согласно решению правительства, с 1 апреля 2021 года возобновляется международное авиасообщение из Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, Краснодара, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова, Сочи, Тюмени и Южно-Сахалинска.

"Международные авиарейсы могут быть возобновлены из этих городов, за исключением Великобритании и Турции", – подчеркнули в ведомстве. Причины такого решения не уточняются.

В аэропорту Барнаула amic.ru подтвердили информацию и не исключили, что авиасообщение с Турцией может открыться с мая.

О возобновлении международных авиаперелётов из Барнаула стало известно 25 марта. Помимо этого, с 1 апреля Россия возобновляет авиасообщение с шестью странами: Германией, Венесуэлой, Сирией, Таджикистаном, Узбекистаном и Шри-Ланкой.

Позже в алтайском Минтрансе рассказали, что с 1 апреля из Барнаула можно будет улететь в турецкую Анталью.

Напомним, что из-за пандемии COVID-19 с 27 марта 2020 года Россия прекратила регулярное чартерное авиасообщение с другими странами. Ограничения начали постепенно снимать с августа 2020-го.