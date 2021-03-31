Неизвестные взломали банкомат в Барнауле и похитили более 3 млн рублей

Неизвестные похитили более 3 млн рублей из банкомата в Барнауле. Злоумышленники взломали устройство в здании на улице Воровского, 108в.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, сейчас сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий и устанавливают личности преступников.
По информации Telegram-канала Unusual Crimes Barnaul, злоумышленников было трое, и их целью стал банкомат ВТБ. Общая сумма похищенных средств, по сведениям канала, составляет более 3,4 млн рублей.
Напомним, что в декабре 2020 года во время задержания в Москве умер мужчина. Внимание полиции привлекли его попытки сломать банкомат.
Комментарии
По миллиону на брата и 400 в общак наверное.
похитили более 3 млн
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Но своего так и не вернули.
Место там плохое... ктож додумался банкомат на ул. ВОРОВСКОГО ставить?
А кассеты, которая красит купюры, делая их непригодными для обращения, там разве не было?
Удачи ребятам!!!
Колхознег ты мой... - иди обниму. ))) следственный комитет алтайского края расположен как раз на улице... да. Угадал. На улице им. Воровского.
Даже не знаешь что написать!?
Учитывая сколько наших карманов взломали эти банкоматы вместе с теми кому они принадлежат...
Банки как и капитализм - ЗЛО!!!
Вот почему то рада за ребят)
31.03.2021 15:14
- гость -
Вот почему то рада за ребят)
Когда эти или подобные ребята обнесут вашу квартиру или в темном переулке проломят вам голову и ограбят, кто-то тоже будет радоваться за ребят.
31.03.2021 16:09
- гость -
мы не ходим по улице воровского и квартиры там нет у нас
в полицию к вам не пойдем с заявлением, бесполезно, да