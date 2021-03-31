Неизвестные взломали банкомат в Барнауле и похитили более 3 млн рублей

Неизвестные похитили более 3 млн рублей из банкомата в Барнауле. Злоумышленники взломали устройство в здании на улице Воровского, 108в.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, сейчас сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий и устанавливают личности преступников.

По информации Telegram-канала Unusual Crimes Barnaul, злоумышленников было трое, и их целью стал банкомат ВТБ. Общая сумма похищенных средств, по сведениям канала, составляет более 3,4 млн рублей.

Напомним, что в декабре 2020 года во время задержания в Москве умер мужчина. Внимание полиции привлекли его попытки сломать банкомат.