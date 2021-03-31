Мэр Барнаула Вячеслав Франк оказался "хорошистом" в списке российских градоначальников

Глава Барнаула Вячеслав Франк занял 43-е место из 88 в национальном рейтинге мэров. Эксперты ЦИК "Рейтинг" в партнёрстве с Финансовым университетом при правительстве РФ оценили деятельность руководителей столиц регионов и крупных финансово-промышленных центров за январь-март 2021 года.
Барнаульского градоначальника отнесли к категории "хорошистов". Франку удалось обогнать мэра Горно-Алтайска Юрия Нечаева (53-е место), главу Новосибирска Анатолия Локтя (59-е место) и мэра Кемерова Илью Середюка (63-е место). Лидерами в Сибири стали глава Новокузнецка Сергей Кузнецов (17-е место) и Красноярска Сергей Еремин (23-е место).
Общероссийский список возглавил Сергей Собянин (Москва), второе место занял Ильсур Метшин (Казань), третье – Руслан Кухарук (Тюмень). Хуже всех оценили работу Салмана Дадаева (Махачкала), Александра Головатого (Биробиджан) и Александра Сапожникова (Чита).
Напомним, в начале марта Вячеслав Франк занял пятое место в медиарейтинге глав городов СФО по итогам февраля 2021 года от "Медиалогии". За месяц мэр Барнаула поднялся в списке на две позиции.
Комментарии
мэр "хорошист", а город "плохиш", когнитивный диссонанс,однако....
то ли лыжи не едут, то ли ...
одному медали дают, другой все в рейтингах первые места занимает.
а почему бы не опубликовать список "благородных дел" за которые награды раздают?
я вот например как житель города могу вкратце список накидать "антиблагородных дел":
-город весь в грязи, снег с улиц практически не вывозился зимой, а сгребался в кучи и теперь эти кучи таят вместе с песком обратно на дорогу, поэтому грязь по колено.
-асфальт тает на глазах вместе со снегом на многих улицах, где новые технологии "холодный асфальт" гражданин мэр?
- из публикации газета RU По оценкам минприроды России, Барнаул относится к городам с самым загрязненным воздухом. Угроза здоровью горожан для всех очевидна, но в комплексе экологическую проблему никто не решает.
-Градостроительная политика в Барнауле подвергается критике со стороны застройщиков, архитекторов, ученых, экологов и просто неравнодушных горожан. Суть претензий в том, что у муниципальных чиновников вообще отсутствует стратегия развития краевого центра.
еще продолжить?
Я могу продолжить.
- Количество работающего населения в Алтайском крае за 2020 год сократилось на 8,2%.
- Количество тяжких преступлений выросло на треть в 2020 году по сравнению с 2019.
- Алтайский край оказался в лидерах по количеству психических заболеваний у детей.
- В Алтайском крае значительно выросла смертность среди пенсионеров. Количество умерших увеличилось почти на 4,5 тысячи человек.
да и еще, самое главное, новый Генплан ваших рук дело, гражданин мэр?
почему план согласовывался кулуарно, без участия гражданского общества?
каким таким чудесным образом в плане появилась жилая зона Ж-4 вместо старой Ж-1
и теперь люди проживающие в частных домах вынуждены стать заложниками ситуации так как их участи могут попросту отжать за копейки?