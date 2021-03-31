Мэр Барнаула Вячеслав Франк оказался "хорошистом" в списке российских градоначальников

Глава Барнаула Вячеслав Франк занял 43-е место из 88 в национальном рейтинге мэров. Эксперты ЦИК "Рейтинг" в партнёрстве с Финансовым университетом при правительстве РФ оценили деятельность руководителей столиц регионов и крупных финансово-промышленных центров за январь-март 2021 года.

Барнаульского градоначальника отнесли к категории "хорошистов". Франку удалось обогнать мэра Горно-Алтайска Юрия Нечаева (53-е место), главу Новосибирска Анатолия Локтя (59-е место) и мэра Кемерова Илью Середюка (63-е место). Лидерами в Сибири стали глава Новокузнецка Сергей Кузнецов (17-е место) и Красноярска Сергей Еремин (23-е место).

Общероссийский список возглавил Сергей Собянин (Москва), второе место занял Ильсур Метшин (Казань), третье – Руслан Кухарук (Тюмень). Хуже всех оценили работу Салмана Дадаева (Махачкала), Александра Головатого (Биробиджан) и Александра Сапожникова (Чита).

Напомним, в начале марта Вячеслав Франк занял пятое место в медиарейтинге глав городов СФО по итогам февраля 2021 года от "Медиалогии". За месяц мэр Барнаула поднялся в списке на две позиции.