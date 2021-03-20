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Глава Барнаула вошел в топ-5 сибирского медиарейтинга

, ИА "Амител"
Вячеслав Франк поднялся на две позиции
Вячеслав Франк / Фото: пресс-служба мэрии Барнаула / barnaul.org

Вячеслав Франк / Фото: пресс-служба мэрии Барнаула / barnaul.org

Мэр Барнаула Вячеслав Франк поднялся на две позиции в медиарейтинге глав городов СФО по итогам февраля 2021 года и теперь занимает в нем пятое место. Перечень составила компания "Медиалогия".

Список составляется на основе медиаиндекса, который отражает качество присутствия персоны в информационном поле. Величина индекса зависит от цитируемости СМИ, наличия позитива или негатива, размера и места выхода публикаций и других показателей. Всего в списке присутствуют 20 человек. Помимо мэров, это еще и председатели городских парламентов. Спикер барнаульской Гордумы Галина Буевич расположилась на 14 месте. За месяц она потеряла две позиции.

С большим отрывом в медиарейтинге лидирует новосибирский мэр Анатолий Локоть. В тройку вошли градоначальники Красноярска (Сергей Еремин) и Омска (Оксана Фадина). Замкнули пятерку Руслан Болотов (Иркутск) и Вячеслав Франк (Барнаул).

Как уже писал amic.ru, впервые в рейтинг "Медиалогии" Франк попал в январе 2020 года — тогда еще с приставкой "врио". 14 февраля 2020-го депутаты городской думы назначили его главой города. В феврале 2020-го Франк входил в первую тройку медиарейтинга, а по итогам года занял шестую строчку.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

20.03.2021 13:41
- гость -

Работает неплохо.

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