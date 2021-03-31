В Алтайском крае выросла доля городского населения

Доля городского населения в Алтайском крае выросла до 57,2%. По итогам переписи населения в 2002 году эта доля составляла 53,2%. К 2010 году доля городского населения возросла на 1,5% по отношению к 2002-му, а сейчас рост составил 2,5 процентного пункта.

Всего в Алтайском крае насчитывается 2,296 млн жителей. Почти треть из них проживают в Барнауле. Второй по населённости – Бийск, на который приходится более 9% жителей региона. Третий – Рубцовск (около 6%).

Среди регионов Сибири Алтайский край по численности сельского населения занимает первое место (22,9%). По стране край на седьмом месте.

Почти четыре тысячи человек уехали из Алтайского края в январе 2021 года. Как рассказали в статистическом ведомстве, за первый месяц текущего года регион покинули 3972 человека. Для сравнения: в январе 2020-го из края уехали 4315 жителей. При этом прибыли в январе 2021-го на Алтай 3698 человек, а в январе 2020 года – 3934.