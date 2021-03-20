Миграционный отток населения Алтайского края замедлился

Почти 4 тысячи человек уехали из Алтайского края в январе 2021 года. Это меньше, чем за аналогичный период прошлого года, свидетельствуют данные Алтайкрайстата.

Как рассказали в статистическом ведомстве, за первый месяц текущего года регион покинули 3972 человека. Для сравнения: в январе 2020-го из края уехали 4315 жителей. При этом прибыло в январе 2021-го на Алтай 3698 человек, а в январе 2020 года — 3934.

Таким образом, миграционное снижение населения в Алтайском крае составило 274 человека, что на 107 меньше, чем годом ранее.

Ранее сообщалось, что за прошедший год в крае умерло 37,8 тысячи человек. Это на 5 тысяч (15,4%) больше, чем в 2019 году. При этом в среднем по стране прирост смертности составил 18%.

Кроме того, в большинстве регионов (в том числе и в Алтайском крае) в 2020 году также произошло снижение рождаемости. Это наряду с ростом смертности привело к росту естественной убыли населения в большинстве субъектов Федерации.