Более 8 тыс. новых случаев коронавируса подтвердили в России

8275 новых случаев заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в России за минувшие сутки. Как сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19, общее число инфицированных достигло 4 545 095.

Лидерство по суточному приросту удерживает Москва (+1286), второе место занимает Санкт-Петербург (+715), третье – Московская область (+584). Алтайский край с 98 инфицированными находится на 20-й строчке.

Из больниц выписали ещё 10 176 человек, всего выздоровели 4 166 172 жителя страны.

С подтверждённым коронавирусом умерли ещё 408 пациентов, общее число летальных исходов за время пандемии достигло 4 545 095.