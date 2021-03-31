Психологический барьер. Менее 100 заражённых ковидом выявили в Алтайском крае за сутки

98 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае за минувшие сутки. Общее число заболевших в регионе с начала эпидемии достигло 47 137 человек. Выздоровели 42 198 человек (+119 за сутки). Об этом сообщает краевой оперштаб по мониторингу ситуации с коронавирусом.

В регионе умерли девять пациентов, которые болели COVID-19. Общее количество летальных исходов в крае выросло до 2694.

Новые случаи заболевания распределились так: Барнаул – 24, Бийск, Рубцовск – по 9 заболевших, Родинский район – 6, Благовещенский, Калманский районы – по 5 заболевших, Славгород – 4, Новоалтайск, Яровое, Шипуновский район – по 3 заболевших, Алейск, Бийский, Крутихинский, Кулундинский, Табунский, Усть-Калманский районы – по 2 заболевших, Камень-на-Оби, Алейский, Алтайский, Баевский, Волчихинский, Егорьевский, Завьяловский, Зональный, Ключевский, Красногорский, Немецкий национальный, Павловский, Поспелихинский, Рубцовский, Топчихинский районы – по одному заболевшему.

В настоящее время в тяжёлом состоянии находятся 266 пациентов, из них 89 подключены к аппаратам ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 478 коек.