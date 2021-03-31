Россиян хотят обязать платить долги по ЖКХ за предыдущих владельцев жилья

Новых собственников квартир в России предложили обязать выплачивать долги за предыдущих хозяев. Об этом сообщают "Известия".

Отмечается, что, согласно Жилищному кодексу, при продаже квартиры на нового собственника переходят только долги за капремонт. Остальное остаётся за предыдущим хозяином жилья.

"Граждане, приобретая жильё, как правило, не интересуются чужими долгами, а бывшие собственники зачастую пропадают, не выплатив их", – рассказал член комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Дмитрий Гордеев.

В связи с этим ассоциация "ЖКХ и городская среда" предложила обязать новых собственников выплачивать все долги.

Ранее сообщалось, что дебиторская задолженность за потреблённую тепловую энергию в России по итогам 2020 года выросла на 15,5 млрд рублей, до 209,2 млрд рублей.