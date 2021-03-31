Путин допустил возможность национализации некоторых предприятий

Президент России Владимир Путин, говоря о национализации, допустил возможность использования такого инструмента. Об этом сообщает РИА Новости.
"Да, такой инструмент возможен. В том числе и в случае злостного невыполнения гособоронзаказа отдельными предприятиями", – сказал Путин.
Федерация независимых профсоюзов России предлагает разработать механизм национализации предприятий, важных для экономики России и сохранения стабильности, и приступить "к его практическому использованию".
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что близость избирательной кампании повышает градус дискуссий в Госдуме. По его мнению, "люди требуют ощутимых перемен", а потому депутатам стоит начать вести конструктивный диалог.
Комментарии
Норникель, например!?
Владелец не хочет вкладываться, а основные средства ветшают...
Можно государству национализировать, отремонтировать, и снова приватизировать?!
Четко я придумал!!??!
Ну попользуется несколько лет владелец уже награбленным... Так зато потом, почти новенькое, отремонтированное на деньги народа!?
Эх! Мне бы так!?
Капитализм!? Мать его!
Коррупция - выгодное капиталовложение!
1.04.2021 00:19
- гость -
Крымский мост, кстати, тоже построил капиталист.
1.04.2021 07:12
- гость -дядя, Вы дурак? (С)
На свои деньги или же за баблище народное?
1.04.2021 07:44
- гость -
Ага, твой личный карман вычистили на постройку.
"Ага, твой личный карман вычистили на постройку."ээ
твой,кстати тоже.
1.04.2021 07:56
- гость -
Ты, эта - забыл уже про систему Платон?!
1.04.2021 08:21
- гость -
На Платон делают новые дороги. Есть соответствующая отчетность.
Любое пополнение бюджета, не зависимо как оно называется, отражается на конечной цене любого товара и услуг.
Чем больше сборов в бюджет - тем меньше в наших карманах.
Любой сбор с любого грузовика включается в цену того что он везёт.
Если где то прибыло, в другом месте обязательно убыло.
Если конечно вам хватает того что вы зарабатываете, и вы после получки не задумываетесь: купить вам брюки себе или лишних пару кг мяса, или куртку сыну, или жене ботинки, или авто починить, или просто заправиться и к родне в другой город съездить, а хватит только на что то одно... То что вы вообще делаете в этой теме?
1.04.2021 08:49
- гость -
И как же вы ежедневно сидите в Интернете, если вам ни на что не хватает, кроме брюк и еды?
1.04.2021 08:49
Чушь какую то несешь, экономист диванный. У нас бюджет полнятся примерно на половину всякими налогами, акцизами от продажи углеводородов. Каким образом от этих поступлений в твоем кармане становится меньше денег? Или в кармане врача, пенсионера, преподавателя? Сидят тут умники, людей в заблуждение вводят.
.04.2021 10:42
Виталий
1.04.2021 08:49
Чушь какую то несешь
Кыш кремлебот
И как же вы ежедневно сидите в Интернете, если вам ни на что не хватает, кроме брюк и еды?
Так и на брюки не хватает, потому и сижу дома, без брюк как на улицу выйти?
По существу есть что ответить?
1.04.2021 10:42
Виталий
***
Мнение бродячего экономиста мы прочитали... разрешите спросить, коллега, а вот эти самые акцизы от продажи углеводородов и налоги разве не транслируются на наш и ваш карман? Или дальше собственного носы мы ничего не видим?
А вы говорите дно близко. Володя открывает новые горизонты падения. Доверили страну чекисту.
1.04.2021 11:05
Митенька ржевский
А какое государство может существовать без налогов, акцизов и прочего? Предлагаете это все отменить? Беда в том, что громадная часть населения считает, что можно эти налоги не платить. Те же сборы платоновские умудряются обходить. Если бы платили все, то справедливости в нашей жизни было бы больше. Да и налоги можно было бы снизить. В этом вижу огромную недоработку существующей власти. Одни и те же комментаторы могут писать про низкую зарплату у врачей, и тут же про высокие налоги и собственное право их не платить вовсе, потому как государство им чего до недодает. И и эти же комментаторы призывают к свержению режима Логика есть?