Путин допустил возможность национализации некоторых предприятий

Президент России Владимир Путин, говоря о национализации, допустил возможность использования такого инструмента. Об этом сообщает РИА Новости.

"Да, такой инструмент возможен. В том числе и в случае злостного невыполнения гособоронзаказа отдельными предприятиями", – сказал Путин.

Федерация независимых профсоюзов России предлагает разработать механизм национализации предприятий, важных для экономики России и сохранения стабильности, и приступить "к его практическому использованию".

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что близость избирательной кампании повышает градус дискуссий в Госдуме. По его мнению, "люди требуют ощутимых перемен", а потому депутатам стоит начать вести конструктивный диалог.