СК завёл дело против полицейского, отпустившего домой мужа убитой уроженки Барнаула

Следственный комитет по Новосибирской области возбудил уголовное дело против полицейского, который отпустил домой жителя Бердска, задержанного после заявления жены об угрозе убийством. После возвращения ревнивый муж зарезал супругу.

По версии следователей, 28 марта правоохранитель заступил на суточное дежурство в городском отделении МВД в качестве дублёра помощника оперативного дежурного. В 05:30 на телефон поступило сообщение от жительницы Северного микрорайона о том, что муж угрожает ей убийством.

"Оперативным дежурным по данному сообщению незамедлительно был направлен экипаж патрульно-постовой службы, который пресёк противоправные действия супруга и доставил его в отдел полиции, где с ним была поведена профилактическая беседа, после чего оперативный дежурный отпустил доставленного", – сообщает пресс-служба ведомства.

В 08:07 из службы 112 в дежурную часть поступило сообщение от соседки ранее звонившей женщины. По её словам, из квартиры были слышны крики о помощи. Несмотря на это, полицейский, который в это время находился в дежурной части, не исполнил свои обязанности и не организовал выезд на место происшествия ближайшего наряда ППС и группы немедленного реагирования.

В результате халатных действий полицейского 29-летнюю женщину убили в собственной квартире. На месте преступления позднее задержали мужа погибшей, против которого возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства совершённого стражем порядка преступления.

Напомним, об инциденте стало известно 31 марта. 29-летняя погибшая родилась и выросла в Барнауле, восемь лет проработала воспитателем в детсаду. В 2018 году вместе с супругом она переехала в Новосибирскую область, где жила месте с двумя маленькими детьми и родителями мужа.

Накануне убийства мужчина вернулся с вахты из Красноярска и стал изводить супругу подозрениями и ревностью. После очередного скандала женщина не выдержала и вызвала полицию. Правоохранители доставили ревнивца в участок, провели с ним профилактическую беседу и отпустили. Придя домой, пьяный мужчина зарезал жену ножом, после чего сдался полиции.

На защиту женщины пытался встать 60-летний отец нападавшего, однако и он получил резаную рану лица. На теле погибшей обнаружили раны в области спины и грудной клетки.