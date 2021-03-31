В МЧС назвали причину крупного пожара в алтайском торговом центре

Причиной пожара в торговом центре "Ткацкий" в Горно-Алтайске, который произошёл 24 февраля, стал загоревшийся смартфон. Такую информацию сообщают "Новости Горного Алтая" со ссылкой на материалы проверки ГУ МЧС по Республике Алтай.

Специалисты установили, что очаг пожара находился в одном из киосков, расположенных на втором этаже торгового центра: загорелся аккумулятор мобильного телефона, который лежал в сумочке на столе.

Огонь распространялся по горючим материалам высокотемпературных конвективных потоков вертикально, а за счёт теплового излучения – радиально в стороны.

На других исследованных образцах электрооборудования эксперты не обнаружили никаких признаков возгорания.

Напомним, что пожар в ТЦ произошёл 24 февраля. Всех посетителей удалось эвакуировать. В спасении людей приняли участие водитель автобуса Виталий Денисюк и местный предприниматель Агарон Авоян. Первый подогнал свой транспорт к окну второго этажа и помогал людям выбираться из здания, а второй принёс большую лестницу и с её помощью вывел из огня шестерых человек.