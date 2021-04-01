Регионам России предрекают бюджетный кризис

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) прогнозирует бюджетный кризис для регионов России. Об этом сообщают "Известия".

На данный момент в "красной зоне" находятся девять регионов. Это Карелия, Костромская, Псковская, Томская и Орловская области, а также Калмыкия, Удмуртия, Хакасия и Мордовия.

"Развитие пандемии и связанные с этим карантинные меры и ограничения экономической активности в 2020 году повысили риски бюджетного кризиса в российских регионах", – сказано в анализе организации.

В Минфине отметили, что не видят предпосылок для ухудшения финансового положения регионов в 2021 году. При этом вопросы о дополнительных мерах поддержки будут рассматривать исходя из экономической ситуации.

Ранее сообщалось, что индекс промышленного производства в Алтайском крае в 2020 году снизился на 0,1% по сравнению с 2019 годом. Это меньше, чем в среднем по России (2,9%).