Алтайский край занял второе место в России по качеству проведения ЕГЭ

Алтайский край занял второе место по качеству проведения организационно-технических процедур, объективности проведения ЕГЭ среди всех регионов страны, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

Высокие результаты подготовки и проведения экзаменов и качество знаний выпускников отметили на заседании правительства Алтайского края, рассмотрен вопрос о подготовке к проведению государственной итоговой аттестации выпускников общеобразовательных организаций в 2021 году.

Ранее Рособрнадзор на основании целого ряда показателей составил сводный рейтинг регионов, характеризующий качество образования.

Алтайский край в нём занял 23-е место. Выше из сибирских регионов оказалась только Томская область, опередив на две позиции.

Алтайский край получил наиболее высокие баллы за эффективность механизмов управления качеством образования (90 баллов из 100 возможных), аналитику и интерпретацию результатов ГИА (90) и эффективность организационно-технологического обеспечения проведения ЕГЭ (88,6).

Наименее успешен регион оказался в достижении высокого уровня подготовки школьников (3), объективности оценочных процедур (35) и функциональной грамотности школьников (37,5). Средний балл составил 60.