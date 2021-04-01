Более 5 тысяч заявлений на приём в первый класс подали в Алтайском крае за несколько часов

5,3 тыс. заявлений на зачисление в первый класс в 2021 году подали в Алтайском крае за несколько часов. Из них 3,7 тыс. – в Барнауле. Как сообщили amic.ru в пресс-службе регионального Минобрнауки, всего в нынешнем году в первый класс отправятся 30 тыс. детей, из которых почти 10 тыс. пойдут в барнаульские школы.

Напомним, подача заявлений стартовала 1 апреля в 8 утра. Уже за первый час работы поступило порядка 3 тыс. обращений. Подать заявление можно четырьмя способами:

в электронном виде через портал образовательных услуг Алтайского края;⠀⠀

при личном обращении родителей в школу (в соответствии с графиком работы образовательной организации);

почтой (заказным письмом с уведомлением);⠀

в электронной форме через электронную почту школы (отсканированный документ с бумажного носителя или фотография с обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов).⠀⠀

Возникающие вопросы можно задать по телефону горячей линии Минобрнауки 8(3852) 20-64-44. Более подробную инструкцию можно найти в материале amic.ru.